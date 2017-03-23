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違建頂加燒死房客 包租公判9月

2017-03-23

〔記者楊國文／台北報導〕街頭藝人華誠涵所有的北市南港違建分租套房，兩年半前失火燒死一名房客，華誠涵雖是房東，但否認自己有錯，高等法院昨依過失致死罪判華男9個月徒刑定讞，須入獄。本案發生時受社會矚目，也使台北市長柯文哲決定大力取締違章建築。

華誠涵從30多年前，陸續買下北市南港區一棟公寓的3樓、4樓，將頂樓加蓋隔成11間雅房出租。103年12月因4樓電線走火，波及樓頂加蓋雅房，50多歲蔡姓房客不及逃生。

一審判華男9個月，上訴高等法院後，華男辯稱是死者使用電鍋才失火，加上消防員救災不力及死者酒醉，才會來不及逃出。

高等法院調查認定起火點是因違章建築的電源走火，才延燒到死者房間，另消防員當時努力救災，沒有延誤，不採信華男說詞，仍判他9個月確定。

67歲的街頭藝人華誠涵，是著名那卡西老師，過去參與一些表演節目，也曾與頗負盛名的帶動唱「戴老師」合作，是老一輩演藝人員。

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  • 兩年半前，台北市南港區1棟頂加違建發生大火。（資料照，記者姚岳宏攝）

    兩年半前，台北市南港區1棟頂加違建發生大火。（資料照，記者姚岳宏攝）

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