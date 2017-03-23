又是假舒淇 使詐失靈 硬偷LV包

2017-03-23

〔記者王冠仁／台北報導〕在網路自稱「17舒淇」的女子黃芮溱，涉嫌在雙北、高雄犯下32起「假轉帳、真詐騙」詐欺案，上月被警逮到，交保後故技重施，與陳姓女賣家約定面交3萬5000元的LV包後，沒料到陳女特別打電話向銀行求證款項並未入帳，黃女失敗，再生一計，乾脆直接偷走包包，警已鎖定黃女追查。

警方調查，32歲黃芮溱在網路的直播平台、拍賣網站，以17舒淇、舒淇狐狸、lanshing、藍歆等化名與網友互動。她涉嫌在網拍挑選名貴3C、精品，再傳偽製的匯款截圖給賣家，謊稱已付款，因銀行入帳有時間差，不少賣家見「假截圖」信以為真，面交出貨後，因遲未入帳，才知被騙。

被偷的陳姓女賣家表示，黃女日前透過「蝦皮拍賣」表示要向她買價值3萬5000元的LV包，本週一約在西門町咖啡館交易。

趁賣家講電話摸走

碰面後，黃女拿出假的網路匯款截圖，聲稱已付款，但陳女打電話向銀行查證並未入帳，堅持不賣，僵持一陣子後，陳女帶走裝LV包裝盒的袋子離去。

但陳女上捷運後，打開盒子查看，包包竟不翼而飛；警方據報查看咖啡館監視器畫面，原來黃女趁陳女打電話給銀行時，從包裝盒內盜走包包，藏在外套裡，躲進廁所，再出來時包包已消失，懷疑有同夥接應。

陳女說，她是幫朋友代售包包，遇竊後上網查黃女資料、與遭遇類似的網路賣家聯繫，才知碰上鼎鼎有名的詐欺慣犯。

上月行竊 露乳脫逃

警方指出，黃女上月拿一個名牌包，到新莊區二手店估價，趁店員忙碌時偷走5個名牌包，總價24萬元，店員追出攔她要求搜身，她竟當街拉下肩帶露出右乳，趁店員轉頭不願直視之際，以「露乳逃生」之計搭計程車逃離。