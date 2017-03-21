百元剖半詐200 費工洗錢還倒賠
〔記者張瑞楨／台中報導〕100元鈔票可以換200元硬幣？林姓男子把2張百元鈔撕成2張（正反面各1張），偽造成4張百元鈔，跑到夾娃娃店的兌幣機換40枚10元硬幣，因形跡可疑被警方查獲，已知他用此手法犯案10多次，林嫌這麼費工「洗錢」，換得的價值也不高，卻得面臨詐欺與偽造貨幣等重罪。
林男犯案10多次
8日深夜10時許，警方接獲台中市西屯區重慶路一家自動選物販售店（俗稱夾娃娃店）報案，指男子站在兌幣機前換幣許久，東張西望神色可疑，員警到場時，林姓男子（34歲）趕緊把兌換到的硬幣丟入花盆，還把1張百元鈔藏起來，仍被警方搜出。
警方發現，林男把百元鈔撕成2張再黏貼在玩具鈔上，他用這種方式，將2張百元真鈔變造成4張百元假鈔，透過夾娃娃店的兌幣機，成功換得30枚10元硬幣，最後1張鈔票被兌幣機退回，緊接著就被員警逮捕。
毀國幣判刑5年起跳
林男不願吐露太多細節，僅說自己看網路得知鈔票可以「拆開來」，他用刀片將鈔票拆開，他知道兌幣機可辨識鈔票重量，才會黏貼玩具鈔增加重量來「洗錢」，但警方懷疑，兌幣機可透過鈔票正反面其中任一面來辨識真偽，他索性把百元鈔撕成2張，1張百元真鈔就能換得200元硬幣，已知得手10多次，全案依偽造貨幣與詐欺罪嫌送辦。
警方指出，用詐術牟取自己的不法所得，可處5年以下有期徒刑、拘役或併科50萬元以下罰金，而意圖供行使之用，偽造、變造通用之貨幣、紙幣等，可處5年以上有期徒刑，得併科5000元以下罰金。林男同時觸犯偽造貨幣罪嫌，應以刑責比較重的偽造貨幣罪論處。
剖鈔洗錢2009年有先例
紙鈔正反面分離成2張洗錢，2009年就曾發生過，犯罪集團利用銀行農曆過年停止營業，密集以變造真鈔存入存款機，再至他處提款機提領，行員大年初三補鈔時發現，緊急向警方報案，仍有2家銀行因此損失數十萬元。
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