男賣仿冒潮牌衣 侵權市值189萬
2017-03-14
〔記者徐聖倫／新北報導〕上月有民眾在網路購買潮牌「極度乾燥」外套，卻感覺外套的縫線粗糙，經報警送回原廠鑑定，發現是假貨，警方循線追查，終在新北市板橋區南雅西路一處倉庫起獲352件仿冒外套，甚至有NIKE、adidas的人氣商品，並逮回29歲負責人吳姓男子法辦。
警方調查，吳嫌以市價三分之一的價格出售仿冒品，已開賣4個月，不法獲利約20萬元，侵權市值高達189萬元。吳嫌供稱，他的貨品都在中國的「淘寶網」批進，然後在各大拍賣網站販售。警訊後，依違反商標法將吳嫌函送法辦。
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