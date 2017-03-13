內衣辣妹硬上車 他嚇壞向妻呼救

2017-03-13

〔記者陳鳳麗／南投報導〕「妳是誰？幹嘛坐進我的車？」男子阿光（化名）昨天開車載老婆到南投縣草屯鎮購物，阿光車停路邊等老婆時，一名綁馬尾女子拉開他的車門坐進後座，阿光嚇到，呼叫老婆來協助，將她請下車後，她仍頻拉車門，還脫掉上衣，一定要上阿光的車，阿光見馬尾女死賴著不走，只好報警處理。

頻拉車門還脫上衣 車主報警趕人

警方連絡到該名女子的家人，其家人透露，女子感情受挫，近日的行徑才有異樣。

這名綁著馬尾、身材曼妙的輕熟女，年齡約30歲，昨日穿著牛仔褲，上身只穿內衣，走到草屯市區，用手拉開1輛停在路邊、未上鎖的白色轎車，坐進該車的乘客座，而站在騎樓等候妻子買保養品的車主阿光發現，嚇得大叫：「老婆，妳買快一點，有女人跑進我們的車子！」見妻子還在挑選東西，緊張地說：「妳再不出來，我要載這個小姐走了！」

阿光的老婆這才衝出店外，果然發現有女人在車子後座，夫妻倆打開車門，要這名陌生女子下車，馬尾女仍不動，後來連店員和鄰居都來「助講」，終於把該女子請下車。

家人說女子感情受挫 才行徑異樣

馬尾女下車後仍不離開，且把外衣脫了，穿著內衣在該汽車旁徘徊，並不時走回車子猛拉車門，其舉動嚇壞阿光夫妻，趕快打電話報警。內衣馬尾女見到警員後頻說「有3個黑人帶我來坐車，要帶我去嫁給外國人！」她說，會脫掉是因那件外衣住著1個女的，因不想見到那女子才要脫掉。

前來處理的草屯派出所員警問出該女住址後，將她護送回家，其家人告訴警方，女子一直很想嫁外國人，最近感情受挫，幾天前舉止才出現異樣；警方則勸其家人看好內衣馬尾女，並帶其就醫。

昨有民眾目睹這一幕，拍下了照片PO在臉書社團，提醒網友下車一定要鎖車門，有女子賴在車內時，要打開車門請人證明自己的清白。而網友看了後熱烈回應，有人說要趕緊開車過去，有人回說「以後要開敞篷車」，也有人認為馬尾女的舉動太危險，萬一遇到壞人，後果不堪設想。