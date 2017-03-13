內衣辣妹硬上車 他嚇壞向妻呼救
〔記者陳鳳麗／南投報導〕「妳是誰？幹嘛坐進我的車？」男子阿光（化名）昨天開車載老婆到南投縣草屯鎮購物，阿光車停路邊等老婆時，一名綁馬尾女子拉開他的車門坐進後座，阿光嚇到，呼叫老婆來協助，將她請下車後，她仍頻拉車門，還脫掉上衣，一定要上阿光的車，阿光見馬尾女死賴著不走，只好報警處理。
頻拉車門還脫上衣 車主報警趕人
警方連絡到該名女子的家人，其家人透露，女子感情受挫，近日的行徑才有異樣。
這名綁著馬尾、身材曼妙的輕熟女，年齡約30歲，昨日穿著牛仔褲，上身只穿內衣，走到草屯市區，用手拉開1輛停在路邊、未上鎖的白色轎車，坐進該車的乘客座，而站在騎樓等候妻子買保養品的車主阿光發現，嚇得大叫：「老婆，妳買快一點，有女人跑進我們的車子！」見妻子還在挑選東西，緊張地說：「妳再不出來，我要載這個小姐走了！」
阿光的老婆這才衝出店外，果然發現有女人在車子後座，夫妻倆打開車門，要這名陌生女子下車，馬尾女仍不動，後來連店員和鄰居都來「助講」，終於把該女子請下車。
家人說女子感情受挫 才行徑異樣
馬尾女下車後仍不離開，且把外衣脫了，穿著內衣在該汽車旁徘徊，並不時走回車子猛拉車門，其舉動嚇壞阿光夫妻，趕快打電話報警。內衣馬尾女見到警員後頻說「有3個黑人帶我來坐車，要帶我去嫁給外國人！」她說，會脫掉是因那件外衣住著1個女的，因不想見到那女子才要脫掉。
前來處理的草屯派出所員警問出該女住址後，將她護送回家，其家人告訴警方，女子一直很想嫁外國人，最近感情受挫，幾天前舉止才出現異樣；警方則勸其家人看好內衣馬尾女，並帶其就醫。
昨有民眾目睹這一幕，拍下了照片PO在臉書社團，提醒網友下車一定要鎖車門，有女子賴在車內時，要打開車門請人證明自己的清白。而網友看了後熱烈回應，有人說要趕緊開車過去，有人回說「以後要開敞篷車」，也有人認為馬尾女的舉動太危險，萬一遇到壞人，後果不堪設想。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 羽球》戴資穎全英賽奪冠 寫台灣羽壇新頁
- 中國女子點「地雷」餐 上桌後真的爆炸了
- 在台共諜估5000人 政府也被滲透
- 〈台股青紅燈〉只剩富人在買房?
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Missing Chiang portrait given to museum director
- 母曾追星追到監獄 孝兒求葉啟田見母親一面
- 12年國教技高組課綱被爆有問題 委員籲重審
- 《星期專訪》前世新校長賴鼎銘︰中生承諾書 讓大學誠信與風骨淪喪
- 《愛肝加油站》良性肝臟血管瘤 可能會長好幾顆
- 韓下任總統是？ 曾敗給朴槿惠的他民調遙遙領先
- 經典賽日8比6險勝荷 教練形容是生死鬥
- 官邸鬧鬼 巴西總統不住了
- 豐原掃墓接駁車 2天近5千人搭
- 奶爸Freddy笑沾屎尿 大港開唱不變裝
- 進香團自排行程無法管？ 交部：受消保、勞動法令規範
- 垃圾送苗縣焚化 竹東鎮長：收到公文才算
- 新北水利局施工 千年壺穴竟遭灌漿、填平
- 一週證券行情表、一週櫃檯行情表、上市櫃公司二月營收表
- 《世界少年》驗人氣飆淚 800粉絲送別一起哭
- 好竹出好筍 莊秀石讚女兒捧自己
- 冠脂妥新藥到貨 可上網查換藥處
- 中居正廣砸30萬送禮 幫WBC日本隊助攻
- 首位黑人龐德 新任007爆出是「他」
- 自由廣場》屏東農地保留控管總量 需檢討
- 專研台灣史 名人盧嘉興故居掛牌
- 03/13 各報重點新聞一覽
- 新住民樂在工作 讚台灣環境好
- 〈熱門族群〉二線塑化股接棒演出 塑化股多頭不熄火
- 麥莉偷嫁雷神弟 純屬八卦
- 為自己加冕 迪士尼公主電影交響音樂會
- 《謠言終結站》自來水蒸食物 不必太憂「氯」
- 荻上直子譜《編織》誇生田真女人 黃惠偵升格人母 催生柏林影展得獎作
- 病蟲害侵襲 三星上將梨速防治
- 上臉書救耕牛 九萬搶回命
- NBA》詹皇大三元 騎士終止3連敗
- 〈50 Plus〉酒店關門 老師就走
- （台中）市圖借書證真好康 消費、看牙有優惠
- 小胖當年一個MOVE 救美陸元琪墜愛河
- 南瑤宮媽祖笨港進香 5萬信徒隨行
- 〈異同OPEN講〉多元性別教育 是理解與尊重
標題：內衣辣妹硬上車 他嚇壞向妻呼救
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email