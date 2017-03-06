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殺小模辣手鴛鴦 收押和室友聊很開

2017-03-06

〔記者王定傳／新北報導〕小模命案凶嫌程宇和其女友梁思惠被收押禁見，程男前天凌晨進入與「土豪哥」同一棟舍房的台北看守所忠三舍，新收編號是1230，有2名涉詐欺和毒品案的室友；程男前天入所後幾乎都在補眠，昨已恢復體力，多半時間都在和室友聊天。

程男約於前天凌晨3時入所，辦完新收程序後，整個人累癱，一進入房間就躺下睡著，所方按規定給他補休，前天只在用餐時叫醒他，其他時間幾乎都在睡覺，昨睡足恢復體力後，開始和室友聊天，完全沒有不適應狀況。

梁女被收押在台北女子看守所，不願意公開個資。據了解，她被押在誠舍禁見房，2名室友都是詐欺犯，入所後作息正常，也會和室友聊天。

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  • 小模命案凶嫌梁思惠這張手持佛牌的照片，被網友酸根本沒資格被保佑。（取自臉書）

    小模命案凶嫌梁思惠這張手持佛牌的照片，被網友酸根本沒資格被保佑。（取自臉書）

  • 涉嫌姦殺女模的程宇，原名高廷宇，國小照片曝光。（取自臉書社團「爆料公社」）

    涉嫌姦殺女模的程宇，原名高廷宇，國小照片曝光。（取自臉書社團「爆料公社」）

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