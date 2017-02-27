偷腥遭仙人跳 孕妻挺肚救夫
2017-02-27
瞞妻約女網友上摩鐵
〔記者余衡／新北報導〕劉姓人夫上網結識古姓女子，抱怨孕妻情緒不佳，雙方相談甚歡衍生曖昧，劉男邀古女上摩鐵「喝春酒」，反遭古女找許姓男友及綽號「阿土」的男子設局仙人跳，持假槍將劉反綁後勒索3萬8000元，劉妻接獲老公求救電話報案，挺著大肚子與警方到摩鐵救人，劉妻痛斥「喝春酒！那有沒有吃尾牙？」結束近6小時的約砲驚魂記。
劉男驚魂遭囚6小時
據了解，38歲劉男去年底透過臉書聊天室結識36歲古女，雙方臉書互動熱絡，劉男吐露妻子有孕在身，長期包容孕婦情緒感到煩悶，古女故作體貼頻頻安慰，還與劉男出外散心。
劉男日前致電古女稱心情不佳，想找人到摩鐵借酒澆愁，還以「喝春酒」名義邀她同行，古女回答「我先去開好房間等你！」暗中聯繫35歲許姓男友及綽號「阿土」的男子，備妥玩具槍及童軍繩等物品。
劉男才走進房內，就遭許男及阿土持槍控制行動，將他雙手反綁，許男揮舞玩具槍怒斥「你不知道她（指古女）有男友嗎？」劉男嚇得驚慌失措，表示願意賠償2萬元，許要求5萬元才罷休，討價還價以3萬8000元成交。
劉現金不足，打電話硬著頭皮向妻子求救，但不敢明說，僅約略要她到摩鐵附近的商家交款，隨即掛電話，劉妻察覺有異報警，新北市警方根據手機發話查出摩鐵地址，劉妻未在約定時間交錢，古女致電許男及阿土將劉男痛毆一頓，3人隨即駕車逃逸，劉妻挺著大肚子與警方趕赴摩鐵，將被反綁在床腳的老公救出。
孕妻報警 上摩鐵救夫
警方追查車牌通知許男到案，他坦承因吃醋才對劉動粗，並交出作案用的空氣槍，警詢後將許男依傷害、妨害自由及恐嚇取財罪函送，追查在逃的阿土到案說明。
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