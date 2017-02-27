大鵰搖頭丸 小心成癮沒命

2017-02-27

〔記者徐聖倫／新北報導〕新北市中和警分局至北市緝毒，查獲毒咖啡、搖頭丸等毒品，意外發覺查扣的搖頭丸竟做成陰莖造型，賣家還命名為「大鵰」，藉以吸引年輕耍酷買家的青睞。

中和警方25日晚間至北市中山區新生北路1處民宅查緝毒品分裝工廠，起獲毒咖啡200包、搖頭丸50顆、分裝袋、電子秤等物，逮捕23歲男子劉勝騏、21歲男子黃耀聖，他們表示，「大鵰」是詢問度最高的產品，不少年輕買家很有興趣。

2人供稱，他們只負責分裝；警方訊後依毒品罪嫌將2人送辦。

警方呼籲，長期服用毒品會造成對毒品的耐受性，身體會出現戒斷症狀，嚴重者將導致死亡，民眾切勿拿健康開玩笑。