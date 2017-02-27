獨居老人往生 屋內有鬼異人影
2017-02-27
〔記者陳燦坤／雲林報導〕雲林北港警分局水林分駐所前晚清查轄內空屋，發現一戶民宅獨居屋主早已往生，但屋內卻有人影晃動，覺得「鬼異」，員警前往盤查，發現3名逃逸外勞，他們得知該屋沒人才擅自入住。
水林分駐所員警前晚9時清查轄內空屋，在水林鄉灣西村發現一戶民宅有人影晃來晃去，但員警記得屋主是獨居老人且已過世，該民宅早已無人居住，員警進一步清查，在屋內發現2女1男外勞，3人一臉驚慌，嚇得說不出話來。
原來是逃逸外勞擅闖
員警透過電腦調閱他們資料，查出都是逃逸外勞，在去年8月逃離原雇主，之後在外靠打零工維生，被警方查獲時3個人身上僅剩下1萬元。
3名外勞稱，得知這間房子長久無人居住，又位在偏僻處，不易引起注意，他們身上現金有限，為了省房租便躲在這裡，平常除了購物鮮少外出，卻堅持不說明怎麼知道屋裡沒人。
疑似非法仲介暫時安置
但警方懷疑目前正值農忙之際，水林鄉人口老化，農村勞力欠缺，不排除是非法仲介將他們安置在此，再接送他們前往田間打工，昨天訊後移送移民署專勤隊遣返，同時追查幕後是否有人接應。
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