酒駕耕耘機 農民衰罰2萬9
2017-02-24
〔記者張軒哲／台中報導〕台中市施姓農民上週酒後開農用動力耕耘機上路，警方發現他蛇行，酒測值達每公升0.25毫克；施男大驚喊冤「開耕耘機也被抓酒駕？」警方指出，道路交通管理處罰條例第35條，動力機械行駛於道路上違規可以比照汽車罰則，開出近3萬元罰單，並依公共危險罪送辦。
43歲施男受僱耕田，17日晚間與地主飲酒後，駕大型耕耘機回家，行經大安區中山南路與中海路口，在路上蛇行被攔查，警方聞到他渾身酒氣，要求酒測。
警方表示，若拒測將比照汽車開罰9萬元，施男喝水漱口後，酒測值仍高達0.25，已高於0.15的容許值，警即開出2萬9000元罰單，依公共危險罪送辦。
動力機械比照汽車罰則
施男坦承天氣冷喝一杯藥酒提神，刻意避開下班車潮才上路，開了約1500公尺就遇到警察。
施男一再抱怨「這樣也會被法辦？」他說，耕耘機又沒牌照，從沒媒體報導不能酒後開耕耘機，他被處罰並移送，非常離譜。
大安分駐所所長謝慶家說，嚴格說來，不管開甚麼車輛，酒駕本就危險，喝酒就不應開「車」，況且動力機械適用道路交通管理處罰條例第35條第一項酒駕罰則，警方比照汽車執法有理。
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