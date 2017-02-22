前基隆市長林水木 投資醫美被騙千萬

2017-02-22

〔記者錢利忠、俞肇福／綜合報導〕醫美診所負責人曾珮榕宣稱診所與健保署研發抗衰老針劑，吸金數千萬元，連前基隆市長林水木也信以為真，投資近千萬元，不料事後血本無歸，台北地檢署依違反銀行法、詐欺等罪將曾女及3名下線起訴。

記者昨未聯絡上林水木，他的兒子林毅說，他們投資被騙，對方欠錢不還，他們只能透過司法途徑把錢要回來，一切交由司法處理。

大開說明會 找名人加持

曾珮榕的男友是天道盟大哥凌志成，檢察官認為凌男不知女友涉詐，將他不起訴。

檢方調查，曾女見醫美產業蓬勃發展，不僅成立醫美診所，還在台北市信義區高級飯店召開招募說明會，邀請不知情的藝人蕭淑慎、兩性作家徐尚懿站台。

101年至105年初，曾女身兼極漾全方位診所、極致全方位診所負責人，涉嫌與友人黃子湄合夥，再找黃女胞弟黃智宏及友人黃林育如加入，宣稱旗下有86家醫美診所，與健保署簽約研發抗衰老針劑，若成功可退回3億元保證金，以每月分紅12%至400%不等誘因，吸金數千萬元。

104年底，曾女透過凌志成牽線，結識前基隆市長林水木，以每年分紅60%的話術，誘使林男投資近千萬元，但曾珮榕105年初被查獲涉非法吸金，當時她拿著白姓女投資人提供的上百萬元支票給林男償債，但支票跳票，林水木因而怒控曾女、白女詐欺；檢方認為白女也是受害人，給予不起訴。

檢警查出，曾珮榕長期以「亞洲抗老化美容醫學會秘書長」等名義對外募資，後來涉及其他詐欺案遭通緝，遂將旗下診所轉讓給黃子湄；曾有被害人受騙，辦理二胎房貸投資400萬元，落得血本無歸。