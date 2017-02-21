網購糾紛 少年遭打碎頭骨 將器捐

2017-02-21

〔記者歐素美、蘇孟娟、張瑞楨／台中報導〕台中賴姓男子、張姓與邱姓少年，疑似與男子陳惟新因不到6000元的網拍糾紛，雙方前晚相約大雅區雅環路談判，不料陳男撂來2、30人，一下車就拿球棒朝手無寸鐵的張少等3人狂毆猛打，張少被打得頭骨碎裂、硬腦膜下出血命危，家屬已簽署放棄急救與器官捐贈書，警方昨深夜逮到主嫌陳惟新等3名嫌犯，漏夜偵辦。

3嫌落網漏夜偵辦

警方調查，賴男（26歲）、張少（16歲）、邱少（17歲）等3人，因網拍與男子陳惟新（21歲）有5000至6000元的金錢糾紛，雙方前晚在大雅區雅環路一家保齡球館前談判，張少等3人在路旁等候，陳嫌與友人共搭乘8輛小客車到場，一下車不發一語持球棒猛打3人，3人手無寸鐵，只能抱頭往巷子裡跑。

路人見狀報警，警方出動快打部隊，到場時惡煞已鳥獸散，警方將3人送醫，賴男輕傷已出院，邱少還在治療中，張少傷重命危，住進澄清醫院中港分院加護病房。

家屬向警方表示，張少頭骨骨折及顱內出血，出現尿崩情形，醫師表示病情不樂觀，可能只能再撐2、3天，家屬已放棄急救，並簽署器官捐贈同意書，至於少年是否器捐，院方僅指少年頭骨骨折，硬腦膜下出血，仍在加護病房觀察，未脫離險境。

張少的阿姨說，外甥如果要談判，豈會手無寸鐵？她認為外甥無端捲入、無辜受害，並非網拍糾紛談判。

昨深夜，警方分別於台中與南投縣，策動主嫌陳惟新到案，並傳喚白姓與龔姓2名涉案人到案。警方偵訊輕傷的賴男，賴僅表示，雙方認識，因網購有金錢糾紛，其餘不願多談，似有隱情。