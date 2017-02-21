2017-02-21

〔記者吳佳蓉／台北報導〕昨晚開獎的第106000015期威力彩，頭獎連2摃，下期頭獎保證2億元。昨晚開獎的第106000043期今彩539，頭獎1注中獎，可得獎金800萬元，獎落台北市中正區寧波東街5之1號「圓夢彩券行」。