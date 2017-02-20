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《醫生說法》酒測值1.1 接近神智不清

2017-02-20

〔記者張瑞楨、蘇孟娟／台中報導〕中國醫藥大學附設醫院毒物科主任洪東榮說，酒測值達1.1毫克，足以讓人喪失方向感與控制力，已接近神智不清、無法看清路況與嗜睡，手腳笨拙且神智迷糊，無法判斷交通狀況與做出適當反應，十分危險。

依警政署公告的「身體酒精濃度與行為表現及肇事之關係表」，酒測濃度超過1毫克，肇事率增加50倍以上，有「噁心、步履蹣跚」至「呆滯木僵、昏迷」等狀態。

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  • 鄭員（右）想逃跑，被車主抓住，醉言醉語嚷著「我不會跑」。（記者張瑞楨翻攝自「爆料公社」）

    鄭員（右）想逃跑，被車主抓住，醉言醉語嚷著「我不會跑」。（記者張瑞楨翻攝自「爆料公社」）

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