為男友還債 痴女下海賣淫
2017-02-20
〔記者王冠仁／台北報導〕25歲張女為幫男友還賭債，辭掉餐廳工作到酒店上班，還下海賣淫，張女臉蛋甜美、身材窈窕，應召站刻意搭配「波濤洶湧」的非本人照片攬客，每次索價8千元，吸引不少尋芳客指名，日前張女被逮獲，警方直斥她為愛下海，「實在太傻！」
警方調查，張女1年多前認識男友，張女的男友玩簽賭網站，積欠上百萬賭債，每次被人追債就向她討錢。張女拿出存款幫忙還錢，但男友的財務缺口大，她索性辭掉餐飲店服務生工作，去年6月跑到中山區的酒店上班，半年前背著男友下海賣淫，業者見她身材窈窕、臉蛋甜美，讓她化名為「小安」，每次賣淫價碼8千元，交易後五五對分。
警方指出，張女日前下午4點多到西門町中華路一間旅館，與21歲廖姓嫖客性交易，準備離開時被警方逮到。
波霸照攬客 客訴不符
廖男告訴警方，他接到應召站手機通訊軟體發送的攬客圖片，見「小安」照片「上圍雄偉」，與應召站聯繫買春，發現與圖片略有落差，但當時「箭在弦上」，不願打槍換人，全案詢後依社會秩序維護法裁罰。
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