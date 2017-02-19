艷婦搭訕阿伯 打翻奶趁機下藥劫財

2017-02-19

挑選玉石 女藉機攀談

〔記者吳仁捷／新北報導〕迷魂女再現江湖！17年前迷昏4人劫財的女迷魂盜鄭碧雲，現今已64歲，仍濃妝豔抹搭訕男子，前天色誘59歲林姓工程師進旅社，趁藥性發作，林男昏迷後，搜刮財物；警方於6小時後逮捕鄭女和男友；鄭女辯稱摻藥只是「助性」，檢察官與法官都不信，將她收押偵辦。

17年前 就曾迷劫4人

新北市板橋警分局調查，前天上午10點，林男到板橋區文昌路挑選玉石，刻意妝扮的鄭碧雲上前攀談，2人相談甚歡，鄭女約林男到府中路超商，進店點了2杯熱拿鐵，鄭婦故意打翻奶球弄溼手，林男體貼到櫃檯拿衛生紙，鄭婦卻趁機將安眠藥摻入對方咖啡中，林男回來時，鄭婦假意說，因怕他燙口，打開杯蓋幫忙攪拌，林男不疑有他，笑著喝下。

鄭婦見林男中計，提議到附近旅社休息，2人進房後盥洗，林男因藥性發作而昏睡，鄭婦搜刮林男皮夾內2萬4千元及金項鍊後逃離，林男昏睡到當天下午2時醒來，驚覺遇劫報警。而鄭婦則將金項鍊的金牌典當了2萬1千元，金項鍊送給男友李春良。

她說助「性」 他急否認

板橋警方獲報，趕往旅社採得指紋並取得監視器畫面，過濾出鄭婦及其男友李春良，當晚9點，在南雅南路一處旅社前逮獲兩人。李男否認犯案，辯稱當時在旅社休息，不知女友犯行。

警方研判 不止1人受害

鄭婦辯稱，她有慢性病，醫師開給她安眠藥，她摻入林男及自己的咖啡，目的是「助性」，錢財及金飾是林男與她嘿咻後給的。但林男否認與鄭婦性交易，進房不久就暈眩，洗完澡後不省人事。

警方研判被害人不止1人，呼籲出面指認。