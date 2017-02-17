拜師學改槍 警察夢碎陷囹圄

2017-02-17

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市鳳山警方破獲以咖啡莊園為掩護的地下兵工廠，男女員警喬裝情侶喝咖啡暗中蒐證，前天荷槍實彈破門攻堅，查獲柯姓、洪姓男子改造槍彈；其中柯男是保全主任，一心報考警察，卻因涉本案而警察夢碎，且須吃牢飯，大呼得不償失，但有員警慶幸先逮到他，否則這種人考上警察，那還得了。

咖啡莊園掩護兵工廠

警方調查，洪姓男子（35歲）因毒品案出獄1年多，上網學習改槍技術，還收柯姓保全主任（26歲）為徒，因其車工精細，每把可賣到3萬5000元，但他今年1月出車禍時，被警方查獲槍枝，仍不知悔改。

警方日前查獲周姓男子開槍尋仇，追查槍枝來源，發現周男曾向洪男買槍，卻因現金不足作罷，從而鎖定洪男改槍販賣。

因洪男藏身在咖啡莊園，警方喬裝情侶檔喝咖啡蒐證，歷1個多月跟監，前天傍晚出動18名警力荷槍實彈，兵分二路直搗大樹、楠梓區。

警方研判洪男隨身帶槍，為防他開槍，預先向消防局借破門專用鐵桿，迅速破門攻堅入內，洪男正在屋內看布袋戲，見警闖入，當場傻眼，只能乖乖就逮，現場查扣改造手槍1把、改造子彈7顆及改槍工具；洪母見兒又觸法，當場淚流滿面。

警方表示，2嫌為躲避警方查緝，洪男改造槍枝成品就藏在電腦光碟機，將光碟機送到柯姓保全主任家中保管，槍彈分離，降低被警查獲風險，還相約到觀音山試槍。

洪男坦承改槍是為了賺錢，已成功改造2把手槍，但迄未賣出，警將2人依違反槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌送辦。