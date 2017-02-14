在套房燒金紙 燒死自己 1鄰命危

2017-02-14

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市新興區1棟透天厝出租套房，昨凌晨疑因黃姓男房客深夜燒金紙拜拜釀成火災，大量濃煙竄出，屋內男女房客紛紛逃出，有男性房客甚至從4樓外牆攀爬到2樓求救，消防人員深入火場搜救，雖救出2名受困男房客，但燒金紙黃男仍不治，1人命危。

消防局119勤務中心指出，昨（13）日凌晨0時39分，八德二路發生一起透天住宅火警，消防局獲報由副大隊長陳秋蒼指揮，共出動28車、76人前往搶救，現場為4層樓的出租套房透天建築物，消防人員抵達時，4樓有濃煙冒出，屋內男女房客大都已逃出，但有逃出的女性房客指述：「4樓仍有男性房客受困。」

消防人員緊急動用雲梯車以水柱灌救，同時派員深入火場將4名受困民眾救出，其中陳姓男子、黃姓女子2人意識清醒沒有送醫，另於4樓2間套房內救出2名昏迷男子，分別送往大同醫院與高醫搶救，38歲蔡姓男子經搶救後恢復心跳，62歲黃姓男子則在2點多不治，火勢在凌晨1點多撲滅。

濃煙後她往下逃生，遇到62歲的406房黃姓男房客，她警告黃男要趕快逃生，不料黃男表示，自己正在燒金紙拜拜，且沒有跟著往下逃，女房客當時還回問：「現在幾點了還拜拜？」消防人員後來發現黃男躲到401號空房被濃煙嗆昏，送醫不治。

警消初步調查，黃姓男房客剛入住1個多月，平日篤信佛教、有抄經文的習慣，這起火警疑似他深夜在屋內燒金紙引起，但確切成因還有待消防局火調科進一步鑑識釐清。