在套房燒金紙 燒死自己 1鄰命危
2017-02-14
〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市新興區1棟透天厝出租套房，昨凌晨疑因黃姓男房客深夜燒金紙拜拜釀成火災，大量濃煙竄出，屋內男女房客紛紛逃出，有男性房客甚至從4樓外牆攀爬到2樓求救，消防人員深入火場搜救，雖救出2名受困男房客，但燒金紙黃男仍不治，1人命危。
消防局119勤務中心指出，昨（13）日凌晨0時39分，八德二路發生一起透天住宅火警，消防局獲報由副大隊長陳秋蒼指揮，共出動28車、76人前往搶救，現場為4層樓的出租套房透天建築物，消防人員抵達時，4樓有濃煙冒出，屋內男女房客大都已逃出，但有逃出的女性房客指述：「4樓仍有男性房客受困。」
消防人員緊急動用雲梯車以水柱灌救，同時派員深入火場將4名受困民眾救出，其中陳姓男子、黃姓女子2人意識清醒沒有送醫，另於4樓2間套房內救出2名昏迷男子，分別送往大同醫院與高醫搶救，38歲蔡姓男子經搶救後恢復心跳，62歲黃姓男子則在2點多不治，火勢在凌晨1點多撲滅。
濃煙後她往下逃生，遇到62歲的406房黃姓男房客，她警告黃男要趕快逃生，不料黃男表示，自己正在燒金紙拜拜，且沒有跟著往下逃，女房客當時還回問：「現在幾點了還拜拜？」消防人員後來發現黃男躲到401號空房被濃煙嗆昏，送醫不治。
警消初步調查，黃姓男房客剛入住1個多月，平日篤信佛教、有抄經文的習慣，這起火警疑似他深夜在屋內燒金紙引起，但確切成因還有待消防局火調科進一步鑑識釐清。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 恭喜！周董再度當爸爸 帶把的！
- 國5接國3匝道 賞櫻團翻車32死
- 天梭寶環輕巧抗磁 錶襯高規格
- 因應北韓射彈 美強調具反飛彈能力
- 米勒為禁穆案辯護 轟法院奪總統權力
- 頭份改善亂停 明起劃設機車格
- 豐興鋼筋每噸再跌200元
- 開學…許厝童回本校 家長在分校抗議
- 男團神交EXID 爽玩比基尼泡泡趴
- 賴清德本要接國安會？傳因一句「朱立倫模式」破局
- 天生沒子宮 小嫻悲忍淚揭不孕真相
- Uber洩外遇 法男提告求償15億
- 情人節送禮 台灣花費亞太第3
- 馬林魚明開訓 殷仔頭號先發
- 《自由廣場》川習通話 美國導演
- 竹、高水情「緊」報 苗中嘉南也不妙
- 開學禮物 教育局書香傳愛到偏鄉
- 鬼鬼排隊遭嗆 搞怪貼身回敬
- 文總明若順利召開執委會 最快3月1日選新會長
- 賞櫻團翻車 30年來最嚴重公路事故
- 〈上班族創業〉送暖到街頭
- 數位創新面料 瑞士維氏機能升級
- 普門「后」勁強 籃板得加強
- 《國際現場》去年新開油田創新低
- 219反空污遊行 醫師力挺
- 歐盟上調成長預測 歐股攀高
- 〈12星座告白術〉Hi，我們在一起吧
- 逾億美國人 看杜蘭特「回娘家」
- 自由談》司法官請勿做扼殺改革的罪人
- （嘉義）疊溪天公祖廟 全台僅存
- 《自由廣場》催生「學術倫理辦公室」
- 《英國奧斯卡》肯洛區領獎狂譙英政府 無視劍橋公爵夫婦
- 藍營質疑 辦完全運會換人？
- 李科永圖書館復工 反建者抗議
- 防堵禽流感 市府加強禽場消毒 取締私宰
- 新學期試辦 4國中小延後到校
- 紐約時裝週 雪地海灘鬥美─Raf Simons轉進Calvin Klein首戰 Tommy Hilfiger加州創意秀即看即買
- 反制挑釁 南韓擬亮玄武飛彈
- 《葛萊美獎》碧昂絲帶種玩特技 椅子向後倒
- 立院新會期 執政黨拚經濟
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：在套房燒金紙 燒死自己 1鄰命危
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分