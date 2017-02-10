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迷昏性侵又偷拍 「禿版李宗瑞」判賠40萬

2017-02-10

〔記者黃捷／台北報導〕被稱為「禿版李宗瑞」的林姓中年男子，多年前下藥迷昏9名女子後性侵猥褻，甚至全程錄影，存在自家電腦欣賞，法院判他18年徒刑定讞，一名被害者柔柔（化名）因此身心受創求償400萬，士林地院昨判林男賠償40萬元，可上訴。

由於林男犯罪手法，與富少李宗瑞如出一轍，加上他頭頂無毛，有媒體稱他是「禿版李宗瑞」。

判決指出，林男是大樓機電設備承包公司負責人，100年間，在日式酒吧認識柔柔，某日約她喝酒，卻在酒中摻入具暫時性失憶、昏睡等效果的藥物，柔柔才喝2罐啤酒就覺昏沉，林男隨即帶她到旅館，拍裸照，摸胸及下體，再以手指性侵，錄下過程存放電腦欣賞。

被害者事後提告，林男辯稱，柔柔當時意識清醒，可自行淋浴、對話，雙方是你情我願；柔柔反駁兩人只是單純應酬，無意發生性行為，當天頭暈、意識昏沉，詳細過程根本記不清楚。

法官勘驗影片發現，柔柔淋浴時熱水過燙，淋到2、3度灼傷才有反應，可見已意識不清，且遭指侵時，仍有用手擋住抵抗，口喊「我不要」，明顯不願意。

柔柔向法官說，事發後她終日以淚洗面，甚至有輕生念頭，求償精神慰撫金400萬元；法官認為慰撫金過高減為40萬元。

據了解，警方在林男電腦的「好影帶」資料夾，發現大量偷拍及猥褻影片，包括本案在內，至少9女受害，最高法院已依加重強制性交等19罪判他18年徒刑定讞。

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  • 林姓男子迷姦多名女子還偷拍，法院判他18年徒刑定讞。（資料照，記者朱沛雄攝）

    林姓男子迷姦多名女子還偷拍，法院判他18年徒刑定讞。（資料照，記者朱沛雄攝）

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