高市母子命喪火窟 疑兒縱火

2017-01-29

男子剛從療養院返家團圓

〔記者方志賢／高雄報導〕昨是大年初一，高市大樹區凌晨傳出火警，五十八歲陳姓男子與九十三歲母親不幸葬身火窟。警消透露，陳家前天除夕將陳男從療養院接回家團聚，圍爐前曾點火焚燒棉被被發現，自行撲滅，這起二死火災，警消不排除人為縱火。

警方表示，陳家父親早年意外死亡，陳母獨力撫養六男一女，陳家老大、老四、老六及女兒都搬出去住，未婚的老二、老三及老五與母親同住在鐵皮屋；其中老五罹患精神疾病，去年六月曾到高雄長庚就醫，十一月轉到大寮慈惠醫院住院。

除夕當天曾焚燒棉被 自行撲滅

前天除夕，陳家將陳男從醫院接回家團圓，下午五時許，陳男曾以打火機點火焚燒棉被，被家人發現，陳男趕緊拿著起火的棉被跑到浴室用水澆熄，未料凌晨卻發生憾事。

93歲老母親行動不便 陳屍房間

昨凌晨三點五十六分，高市消防局接獲火警報案，警消到場時陳家鐵皮屋已陷入火海，由於鐵皮屋是木造隔間，火勢迅速延燒，約四點四十五分火勢撲滅，警方清查火場，發現行動不便的陳母陳屍房間，陳男則死在廚房。

幸運逃出的陳家老二、老三則表示，昨凌晨曾聽到有人呼喊「火燒厝」後逃離屋子，發現媽媽及五弟沒有逃出來，想衝進去救人，但火勢太猛烈，無能為力。

警消事後會勘火場，不排除是陳男縱火或點菸引起意外，但真正原因仍需調查、釐清。