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被指毒品不夠純 黑幫打人斷齒又洗劫

2017-01-20

〔記者邱俊福／台北報導〕竹聯幫月堂堂主蘇正宗涉嫌組織幫眾，販賣K他命並經營酒店小姐經紀，有1名毒蟲認為毒品不純要求退貨，竟被幫眾強押洗劫，還被迫下跪且打到斷齒、手掌骨折，北市警大安分局前天將蘇嫌與2名幫眾查緝到案。

警方調查，前年2月，林姓毒蟲向36歲蘇嫌旗下張姓幫眾購買6萬元K他命，先付2萬元，張男交予50公克K毒，林男返家後，發現毒品不純，要求退貨，遭張男夥同3男強押逼跪，林男被打到右手掌骨折、牙齒斷2顆，身上的50公克K毒、金項鍊被搶，還簽下6張空白本票。

去年初，蘇嫌教唆幫眾持林男的空白支票，要求交付9萬元，不僅騷擾其家人，還告詐欺。

警方據報蒐證發現，該堂口不僅販毒，也成立酒店小姐經紀公司，小姐入公司均須簽訂契約，由公司高層按身材、顏值等評定等級，高等級小姐須簽高價位本票，即一定時間內不能離職、跳槽，更明訂違約或離職，從事相同性質工作，須賠償20萬元。

警方前天分別逮捕蘇嫌與陳姓、江姓2幫眾，查扣鎮暴槍、本票及經紀人契約書等贓證物，雖蘇嫌否認有教唆恐嚇、強盜，全案仍依組織犯罪、強盜及恐嚇取財等罪嫌移送檢方偵辦。

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  • 竹聯幫月堂堂主蘇正宗（左二黑衣者）等人送辦。（記者邱俊福翻攝）

    竹聯幫月堂堂主蘇正宗（左二黑衣者）等人送辦。（記者邱俊福翻攝）

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