好奇拆未爆彈 鐵工老闆炸斷4肢
2017-01-18
〔記者吳正庭、林惠琴／綜合報導〕金門縣王姓鐵工廠老闆昨天下午和友人疑似以砂輪機切割拆卸一顆未爆彈時，引發爆炸，威力強大，砲彈炸到只剩彈底及碎片，王男被嚴重炸傷，左腿被炸斷截肢，雙手掌及右腿開放性骨折，被緊急後送台北榮總治療。對於該未爆彈從何而來？金防部初步研判，很可能是早年中共打來的砲彈。
金防部︰拾獲砲彈要報案 避免危險
國防部於2013年宣布金門排雷成功，所有計畫性排雷均清除完畢，但近幾年，仍不時有人在海邊、村郊發現不明雷、彈；金防部呼籲，民眾若發現可疑雷、彈，應即刻向金防部或警方報案，切勿自行拆卸，以免發生危險。
金沙派出所所長蔡志慶表示，昨天下午1時30分接獲報案，年近五旬、經營鐵工廠的王姓男子與陳姓友人，在金沙鎮陽翟村村郊的工廠，疑似以砂輪機拆卸一顆未爆彈時，突然「轟」的一聲，意外引發爆炸，現場血跡斑斑，王男倒在血泊中，身受重傷，一旁的陳姓友人左顏面灼傷。
衛福部金門醫院表示，王男呼吸道灼傷，顏面、頸、胸部至四肢有二至三度灼傷，全身燒傷面積超過15％，左腿截肢，右下肢及雙手開放性骨折，剛到院生命跡象不穩，施以插管急救後，昨傍晚以醫療專機後送台北榮民總醫院治療，北榮昨晚已將王男送入加護病房，傷勢與後續治療仍待進一步觀察。
警方調查，這顆未爆彈從金沙鎮官澳村郊一處公園撿來「有一段時間」，王男因好奇才自行切割，目前無法判定是何種砲彈；但從現場僅留下彈底及些許碎片，爆炸威力不小。
事發後，金防部未爆彈處理小組派員到場，初判是1958年對岸打過來的砲彈，也不排除是文宣彈。警方表示，未爆彈茲事體大，全案將依公共危險罪、槍砲彈藥刀械管制條例偵辦。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 妻被爆帶男人回家過夜 明星議員：哪個男人能忍？
- 軍公教抗議年改 立委籲「提出你們的版本」
- 中港澳H7N9疫情升溫 1週驟增100例
- 葛仲珊揪好友廢棄倉庫尬舞
- 沈瑞章大難不死 吃素謝天拍電影謝貴人
- 《台股青紅燈》川普行情即將終結？
- 魚貨大街 週五起「俗俗賣」
- SIHH登場 賽車時刻─錶襯黑白方格旗 萬寶龍最復古 羅杰杜比最膽大 RICHARD MILLE最輕量
- 保羅傷退隊友「艇」住 拒讓魏少大三元
- 泰豐輪胎中壢廠大火 「像世界末日」
- 去年訪日外籍旅客 台灣人消費額高居第二
- 營建業缺工 苗縣建築期限延長一年
- 基隆愛四路夜市 週五起24小時不收攤
- 自由廣場》談林中斌示警蔡英文
- 加拿大帥總理 接受富豪款待
- 桃園圖書館數、藏書量 六都之末
- 連7年捐款 「無名氏」再捐2千萬
- 高雄春藝開跑 草地河海化身大舞台
- 流轉的騎跡 展台灣腳踏車產業史
- 今天比昨天熱！ 全台好天氣各地多雲到晴
- 向川普喊話 習近平︰貿易戰只會兩敗俱傷
- 復興嘎色鬧部落 排水系統完工
- 知本老爺炒股案 古董張也有份
- 安倍旋風訪4國 盼川普勿忘亞太
- 佐佐木希同居諧星男友試婚 下月可望升格人妻
- 台南市重現東門迎春禮 1隻春牛鞭2次
- 東山龍眼窯421座 登錄為文化景觀
- 川普上任後3個月內 星展銀喊進美日股
- 內科沉陷調查 集中文湖線高架段
- 逾6億蓋香榭大道 缺花蓮在地味挨批
- 大支站上NBA獻唱 透露心中遺憾
- 洪小鈴激吻孫沁岳 吻痕現形
- 一條龍綁標？ 中製阻尼器混入公共工程
- 〈幫長者祝壽 自掏腰包 〉三峽嘉添里長 8年送逾3千個蛋糕
- 嘉義站前公車站將拆 2月起封閉
- 廢棄物管道斷 壓死首日上工男
- 漫步月球最後一人 塞南82歲辭世
- 川普推特褒女 tag錯人
- 美哈雷重機為蔡開道 外交部︰未負擔費用
- 只因陳為廷拒向國父鞠躬 藍要砍役政署822萬預算
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：好奇拆未爆彈 鐵工老闆炸斷4肢
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分