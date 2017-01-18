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好奇拆未爆彈 鐵工老闆炸斷4肢

2017-01-18

〔記者吳正庭、林惠琴／綜合報導〕金門縣王姓鐵工廠老闆昨天下午和友人疑似以砂輪機切割拆卸一顆未爆彈時，引發爆炸，威力強大，砲彈炸到只剩彈底及碎片，王男被嚴重炸傷，左腿被炸斷截肢，雙手掌及右腿開放性骨折，被緊急後送台北榮總治療。對於該未爆彈從何而來？金防部初步研判，很可能是早年中共打來的砲彈。

金防部︰拾獲砲彈要報案 避免危險

國防部於2013年宣布金門排雷成功，所有計畫性排雷均清除完畢，但近幾年，仍不時有人在海邊、村郊發現不明雷、彈；金防部呼籲，民眾若發現可疑雷、彈，應即刻向金防部或警方報案，切勿自行拆卸，以免發生危險。

金沙派出所所長蔡志慶表示，昨天下午1時30分接獲報案，年近五旬、經營鐵工廠的王姓男子與陳姓友人，在金沙鎮陽翟村村郊的工廠，疑似以砂輪機拆卸一顆未爆彈時，突然「轟」的一聲，意外引發爆炸，現場血跡斑斑，王男倒在血泊中，身受重傷，一旁的陳姓友人左顏面灼傷。

衛福部金門醫院表示，王男呼吸道灼傷，顏面、頸、胸部至四肢有二至三度灼傷，全身燒傷面積超過15％，左腿截肢，右下肢及雙手開放性骨折，剛到院生命跡象不穩，施以插管急救後，昨傍晚以醫療專機後送台北榮民總醫院治療，北榮昨晚已將王男送入加護病房，傷勢與後續治療仍待進一步觀察。

警方調查，這顆未爆彈從金沙鎮官澳村郊一處公園撿來「有一段時間」，王男因好奇才自行切割，目前無法判定是何種砲彈；但從現場僅留下彈底及些許碎片，爆炸威力不小。

事發後，金防部未爆彈處理小組派員到場，初判是1958年對岸打過來的砲彈，也不排除是文宣彈。警方表示，未爆彈茲事體大，全案將依公共危險罪、槍砲彈藥刀械管制條例偵辦。

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  • 王姓鐵工廠老闆重傷，由金門醫院搭救護車準備後送台灣。（記者吳正庭攝）

    王姓鐵工廠老闆重傷，由金門醫院搭救護車準備後送台灣。（記者吳正庭攝）

  • 金門發生未爆彈爆炸的現場，血跡斑斑，令人怵目驚心。（記者吳正庭攝）

    金門發生未爆彈爆炸的現場，血跡斑斑，令人怵目驚心。（記者吳正庭攝）

  • 金門發生未爆彈爆炸的現場，血跡斑斑，令人怵目驚心。（記者吳正庭攝）

    金門發生未爆彈爆炸的現場，血跡斑斑，令人怵目驚心。（記者吳正庭攝）

  • 爆炸現場找到砲彈底座及碎片。 （記者吳正庭攝）

    爆炸現場找到砲彈底座及碎片。 （記者吳正庭攝）

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