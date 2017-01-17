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《鍵盤柯南》燒筆電毀研究 陰謀論瘋傳

2017-01-17

〔記者錢利忠／台北報導〕清大博士生林仲桓過馬路被違規轎車撞死，肇事駕駛胡家瑞竟將林男車禍當下攜帶的筆電拿到停車場角落燒毀，林男研究半導體材料「鍺烯」的成果因此付之一炬；林男的研究有可能是全球物理界的一大突破，胡男燒筆電舉動，導致陰謀論四起，不少「鍵盤柯南」懷疑案情不單純。

去年6月22日深夜11點多，胡男肇逃後將車開到新店北新國小附近停車場停放，被檢方交保後，他返回停車場，涉嫌偷偷在監視器死角焚燒筆電滅證；直到林男家屬向警方反映，指事發後找不到存有林男畢業論文的蘋果筆電，檢警才追查筆電下落。

清大物理系主任牟中瑜曾表示，林仲桓研究的鍺烯表面物理，是半導體薄膜材料的重要發現，卻遭胡家瑞開車追撞，胡事後還燒毀存有林仲桓已整理重要數據資料的筆電。

胡男到案後否認焚燒筆電，並解釋：「當時看到筆電卡在車底已起火燃燒，才把它丟掉。」林男筆電中儲存珍貴的研究資料，胡男燒筆電的異常舉止，意外使陰謀論甚囂塵上。

不少網友扮起鍵盤柯南留言：「燒筆電讓整件事朝懸疑詭異的方向走」、「一百年來只要可以讓人類科技大幅成長的研究都會被抹殺」、「該不會是買凶謀殺」、「謀殺以竊取資料吧」、「想到美劇POI裡那個不肯把研究賣給跨國企業而被幹掉的化學家」。

去年10月，胡男疑不堪官司及輿論壓力，持改造手槍在家中朝太陽穴自轟，卻只造成太陽穴附近皮膚輕傷，此插曲陰謀論又起，網友PO文指出「到底是不是自殺間諜啊」、「可能是封口費拿得不夠」。

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  • 胡嫌涉嫌燒毀筆電，滅證部分獲不起訴。（資料照）

    胡嫌涉嫌燒毀筆電，滅證部分獲不起訴。（資料照）

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相關關鍵字： 燒筆電 鍵盤柯南 陰謀論
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