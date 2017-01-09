胞妹LINE借錢 姊急匯2萬遭詐

2017-01-09

不知胞妹帳號已被盜用

〔記者姚岳宏／台北報導〕LINE帳號被盜，小心親友被騙錢！林姓家庭主婦收到親妹妹傳LINE表示急需用錢，林婦未細查即轉帳2萬元，事後才發現妹妹的帳號被詐騙集團盜用，刑事局呼籲，民眾應妥善保管自己的LINE、電郵信箱和臉書帳號，並加強密碼強度，才能避免遭駭。

53歲林女跟警方說，跨年夜收到妹妹的LINE訊息，向她借款3萬元，她想問妹妹發生什麼事，用LINE打電話卻兩度被掛掉，她心想可能真的很緊急，立刻把家用2萬元，全部轉到對方指示帳號，後來撥打妹妹手機，才知她LINE遭盜用，2萬元變成了詐騙集團的跨年經費。

刑事局表示，詐騙集團可能藉由竊取電郵信箱通訊錄來加入LINE好友，民眾應加強信箱密碼強度，避免使用易遭破解的密碼（如生日、1234等），慎防帳號被盜；此外，亦可透過LINE設定，避免自己的LINE帳號被盜或被不明人士加入好友，接到好友的借錢訊息，更應以電話查證，有任何疑問可撥打反詐騙諮詢專線165查詢。