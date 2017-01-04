酒店妹全裸暴斃 男友稱嗑藥助「性」害命

2017-01-04

〔記者劉慶侯、林彥彤／台北報導〕30歲酒店幹部蔡男，2日清晨和張姓同居女友「恬恬」玩毒品性愛趴，張女疑服毒過量，赤裸暴斃浴室內，蔡男嚇到吞服毒品企圖自殺；幸好蔡男的黃姓前女友，當天晚上依例打電話叫他起床上班，蔡男有氣無力回覆「我快要死了」，黃女察覺異狀趕往蔡男租屋處救他一命。蔡男承認毒品是他所有，提供給女友服用，對女友摸的死亡非常自責。

警方對蔡的供詞保留，將先會同法醫解剖鑑驗，並調閱監視錄影畫面，清查有無共犯關係人。警方待死者毒物等鑑識報告出爐後，不排除依毒品及過失致死等罪嫌將蔡男函送法辦。

警方調查，在北市松山區金荷酒店擔任行政幹部的蔡男，與花名「乖乖」的黃女原是同公司男女朋友，黃女年前因蔡男太花心而與他分手，但雙方仍保持曖昧關係，黃女每日固定晚上8時左右，會打電話叫蔡男上班。

蔡與黃女分手後，和24歲張女租屋同居。

稱灌牛奶挖吐救不回

警方表示，2日晚間黃女依老習慣連絡蔡男未獲回應，約10時左右接通後，聽到他虛弱的說「我快要死了」急忙到南京東路三段的套房查看，蔡男著內褲應聲開門，全身不停抽搐，黃女隨後在浴室發現，張女全身赤裸的死在裡面。

警方獲報到場，屋內瀰漫濃重毒品臭味，陸續找到K他命、毒品咖啡包與搖頭丸等；張女遺體沒有外傷，已出現屍斑，研判吸食毒品過量，已死亡3小時。

男友稱嚇到也想自殺

蔡男昨醒後向警方說，2日凌晨他和女友「恬恬」下班後，返家開趴慶祝，期間，女友吃了很多顆搖頭丸，兩人情緒high起來嘿咻，到中午發現女友臉色不對，趕緊把對方拉到浴室，脫掉衣服，以清水和牛奶猛灌和挖吐，恬恬不久即沒反應和呼吸心跳。他供稱，當時嚇到了，到樓下便利超商買瓶可樂，回家再搭配搖頭丸、K他命吞服，想說自殺了事，適巧前女友打電話給他才得救。

前女友剛好來電救命

林口長庚醫院臨床毒物科主任顏宗海指出，K他命、搖頭丸和毒品咖啡包等，都有增加併發心血管疾病的風險，其中毒咖啡包更是混雜多項毒品成分，不僅日後罹患腦中風、心臟病的風險高，猝死的風險也很大，呼籲民眾不要輕易嘗試。顏宗海說，若出現生命危險跡象，強灌清水或是牛奶是沒有效的，一定要馬上送醫急救。