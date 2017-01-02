HITO本舖個資外洩 2週30多名客戶挨詐
2017-01-02
〔記者姚岳宏／台北報導〕彰化縣26歲張姓男子為參加耶誕趴交換禮物活動，去年11月在網路「HITO本舖」線上刷卡訂購車用MP3播放器，交換禮物活動結束後，上週接獲自稱「HITO本舖」客服人員電話，表示誤設分期，如不處理會連續扣款12期，張男依指示前往ATM操作，結果被騙走9萬元。
刑事局指出，潮男熱愛品牌「HITO本舖」疑訂戶個資外洩，不少10月及11月訂戶收到假冒客服人員來電稱訂單被重複設定的電話，表示會由銀行主任加班協助潮男操作ATM解除分期設定。165反詐騙諮詢專線統計，短短2週內已有30餘起類似詐騙案件，受騙民眾購物平均花費不到1千元，但被詐金額3萬至14萬元不等，損失慘重。
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