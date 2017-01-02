魏明仁自稱中國人 魏明谷嗆認賊作父

2017-01-02

〔記者顏宏駿／彰化報導〕曾擔任過國軍連隊輔導長的魏明仁，6年前取得彰化縣二水鄉「碧雲禪寺」的產權，並把佛寺改為「中華人民共和國社會主義民族思想愛國基地」，昨天他刻意選在元旦舉行「中國五星旗升旗典禮」，彰化縣長魏明谷昨怒斥：「有種就去中國升中華民國旗！」

昨天上午，魏明仁廣邀各界認同「中華人民共和國」的「台灣省民」一起來參加新年升旗典禮，只來了百餘人，現場五星旗飄揚，播放義勇軍進行曲，前來採訪的中國記者人數遠多過台灣記者，當台灣記者採訪魏明仁時，中國記者「閃在一邊」，台灣記者採訪完後，中國記者才採訪。

魏明仁指出，這處是「中華人民共和國台灣省二水鄉」的土地，他是中華人民共和國的人民，以此地作訓練基地，未來一定會走上街頭宣揚理念。記者問他，在台灣有無繳稅、受健保福利？他沒有正面回答；記者問，太太和子女是否也是中華人民共和國國民，他回應，妻兒都是迫於「無奈」才繳稅給中華民國，將來一定都會成為中華人民共和國的人民。

對此，彰化縣長魏明谷昨受訪時相當生氣，他怒斥：「有種就去中國升中華民國旗！」這種認賊作父、把佛寺拿來作政治用途的人，他實在不屑一顧，但為了國家安全，他已指示田中警分局注意該組織在台的運作情況。