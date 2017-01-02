| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
寶寶過敏干擾睡眠 影響發育 台中國際花毯節即日起跑
 首頁 > 社會

魏明仁自稱中國人 魏明谷嗆認賊作父

2017-01-02

〔記者顏宏駿／彰化報導〕曾擔任過國軍連隊輔導長的魏明仁，6年前取得彰化縣二水鄉「碧雲禪寺」的產權，並把佛寺改為「中華人民共和國社會主義民族思想愛國基地」，昨天他刻意選在元旦舉行「中國五星旗升旗典禮」，彰化縣長魏明谷昨怒斥：「有種就去中國升中華民國旗！」

昨天上午，魏明仁廣邀各界認同「中華人民共和國」的「台灣省民」一起來參加新年升旗典禮，只來了百餘人，現場五星旗飄揚，播放義勇軍進行曲，前來採訪的中國記者人數遠多過台灣記者，當台灣記者採訪魏明仁時，中國記者「閃在一邊」，台灣記者採訪完後，中國記者才採訪。

魏明仁指出，這處是「中華人民共和國台灣省二水鄉」的土地，他是中華人民共和國的人民，以此地作訓練基地，未來一定會走上街頭宣揚理念。記者問他，在台灣有無繳稅、受健保福利？他沒有正面回答；記者問，太太和子女是否也是中華人民共和國國民，他回應，妻兒都是迫於「無奈」才繳稅給中華民國，將來一定都會成為中華人民共和國的人民。

對此，彰化縣長魏明谷昨受訪時相當生氣，他怒斥：「有種就去中國升中華民國旗！」這種認賊作父、把佛寺拿來作政治用途的人，他實在不屑一顧，但為了國家安全，他已指示田中警分局注意該組織在台的運作情況。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 彰化縣長魏明谷 碧雲禪寺 魏明仁
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤冬菇烤麩
香噴噴✤麻油料理
3分鐘自製奶油
木頭砧板比較好？
轉寄

標題：魏明仁自稱中國人 魏明谷嗆認賊作父


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月2日‧星期一‧丙申年臘月初五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.