挨撞又被求償200萬 顏損女學生跳樓亡
〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆經國管理學院進修專校一年級22歲林姓女學生，一年前遭逢車禍，幾乎毀容，花了上百萬元醫藥費，未料對方又向她索賠200萬元，林女疑因壓力過大，昨到學校上一堂課後，竟留下遺書，跑到隔壁棟3樓，跳樓身亡；林母趕來撫屍哭喊：「我的女兒啊！」
休學一年 醫藥費上百萬
警方調查，去年10月某日上午近8時，林女從新北市板橋區騎車出門，沒多久就在板橋仁愛路、忠孝路48巷口，與49歲徐姓婦人所騎的機車發生碰撞。
林女摔得幾乎毀容，顱骨骨折、顱內出血、右側顴骨、眼眶骨折，而左側肢體在車禍半年後仍無法使力。至於徐婦，傷勢集中在左側，顴骨與鎖骨骨折，傷勢相對較輕。
檢察官認定，肇事主因是騎在支線的徐婦未禮讓騎在主幹道的林女，但2人都有過失，今年7月將2人依過失傷害罪嫌起訴。徐婦與林女12月上旬協議相互撤回刑事告訴，另提民事損害賠償。
上完心理課 神情悲傷跳樓
徐婦向林女求償30萬元，林女因置換人工頭蓋骨、整型等重大開銷，花上百萬元醫藥費，向徐婦求償200萬元。據悉，徐婦認為林女求償金額過高，改向林女求償200萬元；林女收到起訴狀後，認為家裡已為她花掉上百萬元，對方又提高索賠金額，因而心力交瘁。
林女昨上午在學校經國樓上第一節心理課時，同學見她掩面哭泣，神情悲傷，下課後就不見人影，直到上第二節課，仍未見她現身，老師開始找人。9時10分，在中正樓施工的工人發現林女從3樓往下跳，頭顱破裂，當場死亡。校方趕緊搬3個書櫃擋住，並疏導學生到其他教室上課。
遺書：不知如何面對官司
警方趕抵後，在林女的書桌找到一張留給父親的遺書；內容透露，她去年因車禍休學一年，身心受到很大傷害，她被撞得那麼慘，對方還向她索賠，讓她不知如何面對，她還用螢光筆塗在左手大拇指後，在文末捺印指紋。
檢察官江柏青昨晚相驗後，認定無他殺嫌疑，已將遺體發交家屬處理後事。
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