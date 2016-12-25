上網學栽植 種出大麻森林

2016-12-25

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市一對情侶想發財，竟異想天開種大麻，2人上網自學溫室栽培，只花5萬元就在3個月內種出2米高大麻樹，黑市價高達200萬元，卻在收成前夕被破獲，警方見到茂密的「大麻樹森林」，一度以為是耶誕樹，訊後將2人依毒品罪送辦，王男昨被收押。

警方調查，30歲王男曾犯下槍砲、毒品等案，住在大寮區25歲蔡姓女友家中，2人無業卻每天做著發財夢，自今年10月起，於3樓房間種大麻。

警方指出，王男上網購買大麻種子，並自學溫室栽培法，再購買照明設備，歷經多次試驗後，只花5萬元就培育出2個品種大麻，近來準備大量收成，他嘗試自製烘乾的大麻葉捲菸，卻因買家價格談不攏，反被警方鎖定。

警方前天趁蔡父出門，一擁而上直衝3樓，查獲大麻樹15株、大麻葉烘乾成品0.79公克等物，情侶2人從睡夢中驚醒，乖乖就逮，其中大麻樹高達2米，比員警還高大，國內罕見，員警彷彿置身大麻耶誕樹林，笑稱第一次感受到大麻芬多精，就怕過度「提神」。

王男供稱大麻每公斤黑市價50萬元，他一直想發大財，認為種大麻會很快，不料卻被警方搗破，大嘆「有夠倒楣」。