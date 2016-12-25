罹病疑自盡 婦蜷冷凍櫃變冰屍
2016-12-25
曾交代「不用找我」
〔記者王錦義／花蓮報導〕「如果有一天我失蹤了，不用找我。」花蓮縣吉安鄉64歲廖姓婦人日前向親戚交代後，19日失蹤，家人報警協尋，前天竟在自家倉庫的上掀式冷凍櫃裡，發現已凍成冰塊的廖婦，檢警昨相驗遺體後，懷疑廖婦躲進冷凍櫃尋短，將擇日解剖釐清疑點。
櫃底墊棉被 貌似安詳
檢警指出，冰櫃底部墊著一條棉被，廖婦呈現坐姿，頭側靠著冰櫃，腳踩著拖鞋，全身結冰，貌似安詳熟睡，隨身腰包內有證件及9000元，長褲口袋內有1萬元，研判是留著辦後事的手尾錢。
上掀式冷凍櫃高約90公分、長約100公分，櫃體外放置棧板，廖婦身高約150公分，可以自行爬入，初步研判廖婦可能以櫃為棺，服藥後躲進冷凍櫃，在低溫下失溫辭世。
失蹤四天 原來沒離開家
家屬告訴警方，廖婦患有慢性疾病，臥室內有許多藥包，曾向親人透露「假如有一天我失蹤了，不用找我」；19日失蹤前夕，她還交代親人「叫孩子們要好好工作、好好做人，我的電動車就給孫子」等，當時沒有人聯想到她是在交代後事。
家屬說，倉庫的冷凍櫃已經廢棄，很久未插電使用，但因廖婦失蹤4天，家人除了報警，還焦急地貼在「花蓮人」臉書社團協尋；23日下午，家人感到心神不寧，打開冷凍櫃才發現被插上電源，而廖婦已安詳走了。
賣大腸包小腸 受歡迎
鄰居指出，廖婦喪偶，在吉安鄉吉興路稻香國小附近擺攤，賣純手工的大腸包小腸、冰淇淋，含辛茹苦地撐起家計，在吉安一帶小有名氣，她都親自推著攤子走1公里路程到設攤處，長期操勞，但總給客人開朗、親切的感覺，鄰居懷疑廖婦是生病想不開，不想為家人帶來麻煩。
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