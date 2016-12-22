虎爸電蚊拍體罰2女 還踹頭
2016-12-22
〔記者黃建華、洪定宏／高雄報導〕高雄一名望女成鳳的父親求好心切，兩年前不滿2名就讀國中的女兒跆拳比賽表現不佳，竟以電蚊拍、皮帶或腳踹，體罰成傷，連女兒未接聽電話、未將馬桶蓋掀起，也遭電蚊拍體罰，高雄地院依成年人對少年傷害罪判1年徒刑，如易科罰金，需繳交36萬元，可上訴。
判決指出，這名「虎爸」明知103年7、8月間，兩名女兒分別僅12、13歲，竟於103年7月3日晚間，因不滿長女期末考成績未達要求，且有謊報情形，在住處持電蚊拍電擊長女，並以腳踹踢她頭部，造成長女流鼻血。
同年7月28日23時，父親瀏覽網站發現，長女與次女先前跆拳道的對手在國際比賽獲得冠軍，竟將已入睡的兩女叫醒，要求交互蹲跳，又持電蚊拍先後電擊兩女的右手，並持皮帶抽打、徒手毆打次女的臀部、左大腿、手臂等部位。
同年8月22日中午，虎爸不滿2女在愛買量販店用餐時未接聽電話，要求跑步去安親班再跑步返家，抵達住處後，再持電蚊拍先後電擊兩女的左手背，而次女因未將馬桶蓋掀起，虎爸又以電蚊拍電擊她左手背10秒。
同日晚間，因2女未打開餐桌燈，再遭父親用電蚊拍先後電擊左手背，致2女均受有左手指紅腫之傷害。2女跟媽媽談起，媽媽向高雄市警察局婦幼警察隊報案，高雄地檢署檢察官偵查起訴。
教授︰虎爸不會傷害子女
高雄師範大學成人教育研究所教授兼副校長王政彥強調，正向的「虎爸、虎媽」是指相對於大多數父母來說，管教子女的方式比較嚴格，但不會造成子女的身心傷害。這名父親對女兒體罰，不能以「虎爸」稱呼，更稱不上是「望女成鳳」的父親。
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