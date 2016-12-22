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氣越女賣淫 男友掐死她

2016-12-22

〔記者黃美珠／竹北報導〕新竹縣竹北市36歲阮姓越南女子，疑因站壁賣淫，重操舊業，與40歲的台灣李姓男友爭吵後，慘遭勒死藏屍床下。李男行兇後，用LINE通知阮女胞妹藏屍處，留下「我要跟她一起走了」等字句，卻逃往宜蘭，警方昨將他逮捕送辦。

阮女和李男各有一段婚姻，阮女有個16歲女兒，已取得台灣身分證，認識李男前，在俗稱「越南店」的聲色場所工作，李男是工程包工。

2人一年多前交往、同居，女方為此從良在家。但李男嗜賭，欠下200萬債務，無力償還，還偷阮女的金飾典當，拿去賭博，阮女向朋友借錢還債，逼不得已再度下海。

警方昨凌晨零時許，接獲阮女的胞妹和女兒報案協尋。隨後阮女胞妹發現李男用LINE留言「妳回家，把床掀起來，姊姊在那裡」、「我在哪裡已經不重要，快回去處理姊姊的後事」，胞妹到姊姊租屋處，發現阮女已氣絕，立刻報警。

警方調查，19日晚上約10點，李男和阮女為了債務問題起爭執，李男不滿她重操舊業。李男坦承憤而徒手掐死女友，後來不忍阮女獨自躺在床下，又考慮到阮女胞妹不諳中文，20日傳LINE告訴阮女胞妹男友，對方未讀，才通知其胞妹。

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  • 涉嫌殺死阮姓越南同居女友的40歲李姓男子。（記者黃美珠攝）

    涉嫌殺死阮姓越南同居女友的40歲李姓男子。（記者黃美珠攝）

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