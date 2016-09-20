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紐約爆炸嫌犯與警駁火 警匪3傷
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誦經400次要240萬 法師收不到錢告阿婆

2016-09-20

法師請2幫手 花8月誦經

〔記者王定傳／新北報導〕一名俗姓李的法師指控楊姓阿婆要他念誦楞嚴經400次，他念了8個月，還請2名法師幫忙，並代墊其他法師誦經費，阿婆卻拒付240萬元誦經費，害他負債被逐出寺廟；檢方開庭時，法師著袈裟流淚說：「得知阿婆的先生已癌症末期，願意原諒她」，不告了。新北地檢署調查後以證據不足之由，處分不起訴。

楞嚴經 誦一回至少6小時

法師提告指出，前年他在新北市泰山某市場遇到楊姓阿婆，相談甚歡，對方拜託他念楞嚴經200次，他答應，並在三峽寺廟內，獨力從7月1日起誦經，到11月12日，整整4個月又12天才完成，阿婆事後又加碼200次，他拜託2名法師幫忙，3人合力，一個在三峽寺廟、一個在學校宿舍、一個在大溪廟宇，從11月12日至去年3月6日才完成，前後共念誦楞嚴經400次。

阿婆稱只說結緣沒說要錢

法師指出，誦經行情約4千至5千元，需6至7小時，對方開價每次6千元，雖高於行情，但他只想拿來做善事，且第二次是拜託2名法師幫忙，還代墊誦經費，擔心其他法師受騙堅持提告；他並提出阿婆願意給付部分款項的切結書，及他向阿婆報告進度的錄音當證據。

阿婆辯稱，對方只說誦經結緣，沒有談錢，誦經時，她不在場不知有無誦經，當初有說自己沒錢，對方卻說已念了200次，當她告知不要再念了，法師卻說念400次了。

法師負債累累 被逐出寺廟

第二次開庭，阿婆與丈夫一起到地檢署，與法師在庭外碰面。開庭時，法師流淚說，剛得知阿婆的先生癌症末期，願意原諒她，但希望檢察官勸告居士（指阿婆）不要再騙人。法師還說，他因此負債累累，被逐出寺廟，不能當法師了！

聽聞阿婆丈夫癌末 法師撤告

檢方認為，法師承認誦經時沒有其他人在場，可見阿婆說不知到底有無誦經，非完全不可信，且兩人素不相識，第一次誦經費高達120萬，法師完成後沒馬上收錢又進行第2次，兩人也沒有簽契約或收訂金，只有法師單一指述；此外，法師自己判斷認為對方有支付款項實力，進而接受委託，加上法師已表明願意原諒，依此處分被告不起訴。

楞嚴經全名「大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經」，據傳說，由般剌密諦（古代印度佛教高僧）在唐朝時傳至中國；明、清朝後，楞嚴經長期被漢傳佛教人士高度推崇，曾有：「自從一讀楞嚴後，不看人間糟粕書」的詩句。

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  • 法師誦念的是「楞嚴經」，一回得花6、7小時，現今科技時代，APP上也可直接下載，經文還會自動對照白話文，讀者若有興趣，可以自行誦唸。（取自網路）

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  • 法師念誦的是「楞嚴經」，在APP上也可直接下載，經文還會自動對照白話文。（圖取自網路）

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