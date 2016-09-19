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保養槍枝 國道警射穿手掌

2016-09-19

〔記者蘇福男／高雄報導〕國道公路警察局第五警察隊岡山分隊昨晚傳出槍枝走火意外，郭姓警員在隊部值勤進行槍枝保養時，槍枝意外走火，左手掌遭子彈貫穿，所幸經送醫急救傷勢穩定，槍枝走火原因警方尚在調查中。

這起意外發生在昨晚7時許，當時郭員（47歲）正在槍枝保養，竟誤擊槍枝導致走火，郭員左手掌遭子彈擊中貫穿，被緊急送往義大醫院急救，到院時，醫師檢視其生命徵象穩定，左手掌有不規則撕裂傷，經會診治療後傷勢穩定。

岡山分隊長葉斌偉表示，通常員警在進行槍枝保養時，都會取下彈匣，槍枝在未上彈匣狀態下無法擊發，初步研判應是郭員在完成槍枝保養後，裝上彈匣卻意外上膛並誤觸扳機擊發子彈，才會造成意外受傷。

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