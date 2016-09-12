少女遭性侵主動傳讚？ 乾爹無罪
2016-09-12
〔記者蔡政珉／苗栗報導〕16歲少女小美（化名）指控，在乾爹賴男的工寮打工時，多次遭他性侵。法官調閱小美與賴男通訊軟體對話，發現兩人親暱、嬉鬧互動，小美指控遭性侵隔日，還主動傳送「讚」的貼圖給賴男；法官認為案件尚存許多疑點、證據不足，判賴男無罪。
小美指稱，父母因購物認識賴男，之後她認賴男為乾爹，並於103年8月至104年7月，以一天1000元酬勞，在賴男位於山上的工寮幫忙泡茶、搬東西、刷油漆等雜事。
小美事後指控賴男多次於中午休息時間，不顧她反抗，在工寮對她性侵，平均每3週至少2次。
小美供稱，她認為打工內容還算輕鬆，為了這份酬勞才繼續在工寮打工，直到104年7月底，她要北上實習，才跟家人透露遭乾爹性侵。
法官調閱小美和賴男手機通訊軟體對話，發現小美指稱遭性侵近一年期間，兩人對話紀錄相當親暱，並有嬉鬧互動，小美曾向賴男說︰「我明天想要去陪你，給陪嗎？」「乾爹要載我嗎？明天」等，還有數張傳送笑意的卡通貼圖。
法官表示，小美與賴男間不僅沒有不睦、衝突，小美更在指控遭性侵隔日，主動傳送有「讚許」之意的貼圖給賴，認為此案事證多有不符及悖離常情之處；且小美指述存在瑕疵，僅憑小美指控，無法確信賴男有罪。
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