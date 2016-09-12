| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
希拉蕊驚傳罹患肺炎 腿軟被攙扶影片曝光
 首頁 > 社會

少女遭性侵主動傳讚？ 乾爹無罪

2016-09-12

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕16歲少女小美（化名）指控，在乾爹賴男的工寮打工時，多次遭他性侵。法官調閱小美與賴男通訊軟體對話，發現兩人親暱、嬉鬧互動，小美指控遭性侵隔日，還主動傳送「讚」的貼圖給賴男；法官認為案件尚存許多疑點、證據不足，判賴男無罪。

小美指稱，父母因購物認識賴男，之後她認賴男為乾爹，並於103年8月至104年7月，以一天1000元酬勞，在賴男位於山上的工寮幫忙泡茶、搬東西、刷油漆等雜事。

小美事後指控賴男多次於中午休息時間，不顧她反抗，在工寮對她性侵，平均每3週至少2次。

小美供稱，她認為打工內容還算輕鬆，為了這份酬勞才繼續在工寮打工，直到104年7月底，她要北上實習，才跟家人透露遭乾爹性侵。

法官調閱小美和賴男手機通訊軟體對話，發現小美指稱遭性侵近一年期間，兩人對話紀錄相當親暱，並有嬉鬧互動，小美曾向賴男說︰「我明天想要去陪你，給陪嗎？」「乾爹要載我嗎？明天」等，還有數張傳送笑意的卡通貼圖。

法官表示，小美與賴男間不僅沒有不睦、衝突，小美更在指控遭性侵隔日，主動傳送有「讚許」之意的貼圖給賴，認為此案事證多有不符及悖離常情之處；且小美指述存在瑕疵，僅憑小美指控，無法確信賴男有罪。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
香煎去骨雞腿排
布根地紅番茄千層麵
這樣用橄欖油才正確
食材發芽還能吃嗎？
轉寄

標題：少女遭性侵主動傳讚？ 乾爹無罪


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月12日‧星期一‧丙申年八月十二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.