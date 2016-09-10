小女警使拖字訣 逮140公斤胖慣竊
2016-09-10
〔記者許國楨／台中報導〕體重140公斤、身高近180公分的游姓慣竊，騎機車違規左轉，被163公分高、僅50公斤重的女警蘇盈心攔下。蘇盈心查知游嫌所騎車輛為贓車，雖從警僅1年，卻很老道地使出拖延戰術，故意慢慢詢問游嫌資料，其實已不動聲色，暗中呼叫同仁支援逮人，智取偷車賊。
體型壯碩的35歲游姓機車騎士，上週五傍晚騎車從台中市中清路直接左轉五權路，未依規定兩段式左轉，市警第二分局文正派出所23歲女警蘇盈心在路口指揮交通撞見，示意路邊停車熄火，準備開單告發。
勸守交通規則等救兵
蘇盈心根據游拿出的證件，以警用小電腦查詢，發現是有多項竊盜刑案紀錄的慣竊，騎乘的還是前幾天才報失竊的贓車。蘇員打量游嫌太大隻，非她一人所能對付，於是不動聲色，暗中以無線電呼叫同仁；同時在詢問游男資料時，不時勸他遵守交通規則，否則很危險等語，藉此拖延時間，以待援兵。游嫌毫無警覺，還悠哉地拿出香菸點燃；不久支援警力到場，游嫌才知中了警方的緩兵之計。
游嫌應訊時表示，因體重過重，走路不便，又沒錢坐車，當天行經賴厝國小附近人行道，見這輛機車未上鎖，以自備鑰匙騎走代步；警方查出，游男幾天前剛假釋出獄，卻又故犯，訊後依竊盜罪送辦。
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