志光函授個資外洩 28學員被詐500萬

2016-09-06

〔記者姚岳宏、蘇孟娟／綜合報導〕要考公職及證照的考生當心！補教界知名的「志光超級函授」出現學員資料遭駭外洩，被歹徒拿來詐騙，高雄市一名男大生上月依指示到ATM操作，被騙走6萬元，刑事局統計，7月迄今已有28人以同樣手法被騙，累計損失超過500萬元。

稱訂單重複 騙去操作ATM

由於「志光」函授號稱公職補教界第一品牌，學員超過萬人，警方仍在清查究竟有多少筆學員資料外洩；志光超級函授企劃處經理蔣立仁指出，目前還在調查從何外洩，7月接獲學員反映遭詐後，曾5度發簡訊提醒學員，且在官網、下標頁面及產品出貨時皆刊登防詐騙宣導，未料還是有人受騙，將提供法務人員協助受詐學員。

志光指會提供法律協助

刑事局預防科指出，今年7月中旬，陳姓大學生到高雄市「志光數位學院」購買函授課程，1個月後，接到假冒的客服人員來電，表示因工作人員疏失，多訂了1筆訂單，要求陳男配合取消增訂，並通知郵局協助處理。

接著，自稱郵局客服人員來電，要求陳男至郵局操作ATM「解除分期付款設定並取消訂單」，且操作過程都不要掛電話，在對方指示下，陳男從自己戶頭連續轉帳2次，共6萬元存入歹徒指定帳戶，直到返家告訴母親，才知被騙，趕緊至派出所報案。

刑事局表示，「ATM解除分期付款設定」是詐騙慣用手法，警方提醒，ATM絕對沒有解除分期付款設定功能，接獲類似電話務必去電向銀行查證，有任何問題請撥打165專線查證。