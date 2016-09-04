偽造帳單 傑昇通信負責人父子被起訴

2016-09-04

〔記者陳慰慈／新北報導〕在北北基、桃園有近百家直營門市的「傑昇通信」，涉嫌將客戶一般金額的手機通話費帳單，偽造成高資費帳單，藉以讓客戶參加「攜碼搭配手機專案」，變換電信公司，不用先預繳一筆月租費，遭客戶察覺有異檢舉，傑昇通信張姓負責人及其擔任業務主管的兒子，坦承為賺取專案佣金偽造帳單，指稱「業界不少人都這樣做」，新北地檢署依偽造文書、詐欺取財罪起訴張家父子。