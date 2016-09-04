摸女兒下體邊自慰 淫父被起訴

2016-09-04

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市泰山區一名獸父哄10歲女兒睡覺時，涉嫌一手撫摸女兒下體、一手自慰打手槍，射精後因光著下體走出房間，遭妻察覺有異，獸父惡行因此曝光，新北地檢署依加重強制猥褻罪起訴這名獸父。

起訴指出，去年7月5日晚間9時許，獸父在住處臥房內輕拍女兒肚子哄她睡覺，妻子則在客廳看電視，沒想到獸父見女兒睡著竟起了淫念，一手撫摸女兒下體，一手撫弄自己的生殖器手淫，精液並沾至女兒內褲上，事後獸父裸露下體從房間走出至廁所清理，妻子見狀察覺有異，隨即追問女兒，女兒告訴媽媽，爸爸以為她睡著了，「摸我小妹妹」，妻子憤而報警提告枕邊人。

新北地檢署開庭時，獸父否認有摸女兒下體，辯稱他見女兒睡著後，便自己在床上「打手槍」，後發現女兒突然睜開眼，嚇得拉被子想遮住生殖器，精液卻不慎沾黏到女兒內褲，但供詞未獲檢察官採信。