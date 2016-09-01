| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

殺警判11年不悔改 游家樺又淪車手

2016-09-01

〔記者吳昇儒／新北報導〕涉兩年前北市夜店殺警命案的22歲中山聯盟成員游家樺，日前因案被判徒刑11年，警方查出他3月又涉入毒品案，近期卻加入詐騙集團，淪為車手。警方前日在汐止逮捕游男等5嫌，起出改造槍枝及子彈，依詐欺、違反槍砲彈藥刀械管制條例偵辦。

新北市警局汐止分局今年8月間，發現有一組車手陸續於汐止區某特定超商ATM提款機盜領現金，經鎖定追查，意外發現其中一名車手游家樺，是曾犯下殺警案的重嫌。

警方調查，詐騙集團利用正妹大頭貼廣發邀請，待被害人加為好友後，再用對方姓名在臉書創立假冒帳號，貼上被害人LINE上面的大頭貼，騙取他人信任；接著再搜尋對方臉書上親友發出邀請，親友加入後再佯裝缺錢，要求將錢匯入人頭帳戶。

警方說，集團是由22歲張靖亞帶頭處理款項，張男也將女友林芷茜拖下水當車手，19歲的林女因面貌清秀，比較不會被警方懷疑，常被叫去超商取款。

游家樺夥同張靖亞等人，持詐騙集團發的人頭帳戶提款卡到汐止的超商提款，警方依照衣物特徵，找到游男租屋處，前日下午5時許，前往汐止區民族二街將游男等人逮捕，並起出改造手槍及槍枝零組件、12發子彈。

初步清查，游男等人共得手20萬元，目前有7名被害人報案，還有20多名被害人尚未報案。5名犯嫌偵訊時否認犯行，直到專案小組提出相關證據後才承認。

游家樺前年9月14日與曾威豪等人，持鐵棍等物品將刑警薛禎國活活打死，被台北地方法院判刑11年，審理期間法官曾要求游等人寫作文檢討，游嫌卻敷衍了事，今年3月涉及毒品案件，如今又因擔任車手被逮。

廣告
  • 張男的林姓女友也被拖下水當車手。（記者吳昇儒翻攝）

    張男的林姓女友也被拖下水當車手。（記者吳昇儒翻攝）

  • 夜店殺警命案主嫌之一游家樺，前日又因涉嫌當詐騙車手落網。（記者吳昇儒攝）

    夜店殺警命案主嫌之一游家樺，前日又因涉嫌當詐騙車手落網。（記者吳昇儒攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
日式甜醬油燒肉
飄香荷葉飯
奇異果可以連皮吃？
塑膠容器注意事項
轉寄

標題：殺警判11年不悔改 游家樺又淪車手


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月1日‧星期四‧丙申年八月初一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.