殺警判11年不悔改 游家樺又淪車手

2016-09-01

〔記者吳昇儒／新北報導〕涉兩年前北市夜店殺警命案的22歲中山聯盟成員游家樺，日前因案被判徒刑11年，警方查出他3月又涉入毒品案，近期卻加入詐騙集團，淪為車手。警方前日在汐止逮捕游男等5嫌，起出改造槍枝及子彈，依詐欺、違反槍砲彈藥刀械管制條例偵辦。

新北市警局汐止分局今年8月間，發現有一組車手陸續於汐止區某特定超商ATM提款機盜領現金，經鎖定追查，意外發現其中一名車手游家樺，是曾犯下殺警案的重嫌。

警方調查，詐騙集團利用正妹大頭貼廣發邀請，待被害人加為好友後，再用對方姓名在臉書創立假冒帳號，貼上被害人LINE上面的大頭貼，騙取他人信任；接著再搜尋對方臉書上親友發出邀請，親友加入後再佯裝缺錢，要求將錢匯入人頭帳戶。

警方說，集團是由22歲張靖亞帶頭處理款項，張男也將女友林芷茜拖下水當車手，19歲的林女因面貌清秀，比較不會被警方懷疑，常被叫去超商取款。

游家樺夥同張靖亞等人，持詐騙集團發的人頭帳戶提款卡到汐止的超商提款，警方依照衣物特徵，找到游男租屋處，前日下午5時許，前往汐止區民族二街將游男等人逮捕，並起出改造手槍及槍枝零組件、12發子彈。

初步清查，游男等人共得手20萬元，目前有7名被害人報案，還有20多名被害人尚未報案。5名犯嫌偵訊時否認犯行，直到專案小組提出相關證據後才承認。

游家樺前年9月14日與曾威豪等人，持鐵棍等物品將刑警薛禎國活活打死，被台北地方法院判刑11年，審理期間法官曾要求游等人寫作文檢討，游嫌卻敷衍了事，今年3月涉及毒品案件，如今又因擔任車手被逮。