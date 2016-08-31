跟班要殺大哥 衰男勸架被砍
2016-08-31
〔記者吳政峰／基隆報導〕63歲陳男原是50歲王男的跟班，兩人個性不合漸行漸遠，29日在基隆漁會正濱大樓狹路相逢，陳男突揮刀，誤刺勸架的33歲楊男，王男則掏棍擊倒陳男，再扶楊男就醫，警方到場只見陳男倒地，刀棍卻不翼而飛，疑被圍觀者取走，員警正訪查在場民眾以釐清真相。
律師李慶峰指出，罪犯湮滅本身犯罪證據，人之常情，屬於不罰之行為；但湮滅「他人」罪證，可能觸犯刑法湮滅刑事證據罪。
附近民眾表示，陳男原本跟在王男身邊，但兩人脾氣火爆，時常口角，跟班與大哥的關係名存實亡。
警方調查，29日早上10時許，陳男赴正濱大樓訪友結束，出門恰巧遇見進來的王男，兩人一言不合，王男撂了一句「你現在是要打架嗎？」陳男聞言掏出一把藍波刀，朝王男揮舞，王男閃了過去，刀子刺入勸架的楊男腰部，當場血流如注。
王男抄起一旁棍子，朝陳的頭部、身體猛打，直到倒地不能反抗，才扶著楊男就醫，手術後轉普通病房，生命跡象穩定。
基隆市警察局第二分局正濱派出所警員胡凱文、鄭文傑到場，現場僅剩斑斑血跡與無法動彈的陳男，立刻協助送醫，陳男經診療後意識清楚，已自行出院，尚未提告。
王男29日晚間9時許到正濱所說明，供稱陳男與他吵架時，友人楊男跑來助陣，未料陳男掏出藍波刀亂刺，他逼不得已只好抄棍反擊，案發後急著帶楊男就醫，不知道誰拿走刀棍。
警方表示，到場時陳男負傷倒臥，身上及四周均無凶器，圍觀民眾也說「沒看到刀棍！」30日再赴正濱大樓查訪，內部人員態度低調，不願多談。
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