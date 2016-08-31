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出獄缺行頭 上自助洗衣店偷潮衣

2016-08-31

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕「社會在走，基本行情要有！」新竹縣一名男子出獄後，想穿名牌衣服炫耀，竟到自助洗衣店偷別人洗好的衣服；警方調閱監視器發現，男子犯案時只穿俗稱「吊嘎」的背心內衣，被逮捕時已換上名牌潮T，而他偷衣服的原因就是網路流行詞彙「8+9」語錄中的這段話。

警方29日接獲新竹縣竹東鎮一名女子報案，指26日晚間前往自助洗衣店收衣服時，發現洗衣機裡的衣服全都不見了；警方調閱洗衣店監視器，查出偷衣服的是湯姓男子。

警方昨將湯男逮捕到案時，發現他因毒品案入獄，26日才服刑完畢，回家後發現自己的衣服都很普通，怕走出去會被道上兄弟看不起，於是馬上找間自助洗衣店，偷走別人洗好的衣服；得手後還把衣服分類，適合男生穿的名牌衣服留下來，其他的都丟到舊衣回收箱。

警方發現，湯男到自助洗衣店偷衣服時，身上穿的是白色「吊嘎」，被捕時穿的卻是知名運動品牌潮T。問他為什麼剛出獄就要行竊，他竟回答：「社會在走，基本行情要有！穿普通衣服出去沒行情，會被人笑。」歪理笑翻員警。

警方昨完成偵訊後，將湯男依竊盜罪嫌移送新竹地檢署偵辦，並提醒民眾，到自助洗衣店洗衣服，應儘量在現場等候衣服洗好後，將衣服取回。

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  • 湯姓男子被捕時身上穿的是名牌潮T。（記者蔡孟尚翻攝）

    湯姓男子被捕時身上穿的是名牌潮T。（記者蔡孟尚翻攝）

  • 湯姓男子剛出獄就到自助洗衣店偷衣服，當時他身上穿的是俗稱「吊嘎」的背心內衣。（記者蔡孟尚翻攝）

    湯姓男子剛出獄就到自助洗衣店偷衣服，當時他身上穿的是俗稱「吊嘎」的背心內衣。（記者蔡孟尚翻攝）

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