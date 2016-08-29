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蹂躪女童上千次 渣男還拐母女3P

2016-08-29

〔記者姜翔／台北報導〕61歲鄭男自101年起，以買手機、給零用錢等理由，引誘同居人年僅9歲的女兒小柔（化名）上床，同居人有中度智能障礙，鄭男還多次半哄半騙和母女倆3P；本月間，鄭男要求小柔肛交，已就讀國中的小柔身心崩潰，向舅舅哭訴，終於揭發鄭男淫行。

鄭男落網後辯稱：「是她（小柔）自己怕跟別人做會得病，才和我發生關係。」警方認為辯詞不合理，依加重強制性交罪將鄭男移送法辦。

警方調查，鄭男10年前結識育有兩名女兒的張姓女子後，張女帶小柔與鄭同居，另名女兒則交由其他家人照料。警方表示，鄭男無業，靠著張女領取身心障礙及清寒補助度日。

小柔泣訴，5年前遭鄭男以「幫妳洗澡」為由性侵，之後的5年內，遭性侵達上千次。但隨著小柔逐漸長大，得知這是「不正常的關係」後拒絕，鄭男由利誘改為恐嚇，威脅小柔「要毀掉妳」，迫使小柔繼續屈從；直到日前，小柔鼓起勇氣告訴舅舅，舅舅帶同她報警，警方於本月中將鄭男逮捕。

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