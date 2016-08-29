| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

刑案現場SOP… 假的

2016-08-29

基層警官指出，通常刑案處理，第一時間先由派出所員警（指制服員警）保全現場，拉上黃色封鎖線。制服員警會先進入現場、屋內搜索一遍，如果在密閉室內，會打開每個房間查看有無異狀，沒其他問題後，制服員警再退出，交給偵查隊的鑑識小組。

這次搞錯性別、遺漏屍體烏龍，南市警一分局在兩個環節都出錯，第一是制服員警可能沒有搜索現場，第二是偵查隊進入後也沒有注意，可能是屋內屍臭味道太重，加上獲得的資訊錯誤（指房東）才會誤判。（記者王捷）

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
超下飯‧三杯小卷
南瓜豆腐佐三杯醋
當季食材‧綠竹筍
正確用油觀念
轉寄

標題：刑案現場SOP… 假的


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年8月29日‧星期一‧丙申年七月廿七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.