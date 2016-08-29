刑案現場SOP… 假的

2016-08-29

基層警官指出，通常刑案處理，第一時間先由派出所員警（指制服員警）保全現場，拉上黃色封鎖線。制服員警會先進入現場、屋內搜索一遍，如果在密閉室內，會打開每個房間查看有無異狀，沒其他問題後，制服員警再退出，交給偵查隊的鑑識小組。

這次搞錯性別、遺漏屍體烏龍，南市警一分局在兩個環節都出錯，第一是制服員警可能沒有搜索現場，第二是偵查隊進入後也沒有注意，可能是屋內屍臭味道太重，加上獲得的資訊錯誤（指房東）才會誤判。（記者王捷）