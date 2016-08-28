毒犯遍尋「空氣何太太」 不聽勸襲警

2016-08-28

〔記者吳政峰／基隆報導〕一名39歲蕭姓男子日前吸食安非他命產生幻想，在基隆七堵地區四處敲門找一名「何太太」約會，基隆市第三分局七堵派出所警員林秉毅獲報前往制止，未料慘遭蕭男襲臉，鼻血雙管流，基隆地院依妨害公務罪判拘役50日，易科罰金5萬元；傷害罪判刑5月，易科罰金15萬元。均可上訴。

林秉毅表示，蕭男為轄區治安人口，吸毒後行為異常，除了四處敲門找一名虛構的「何太太」，自稱兩人有約，還持鐵條搥打周遭鄰居鐵門，為鄰里間的頭痛人物，但之前勸阻都會乖乖聽話，不知上月7日為何會抓狂襲警。

當日蕭男又想找何太太，遍尋不著便滋擾鄰家，林秉毅勸導時除遭辱罵三字經，還慘遭攻擊，導致鼻挫傷瘀腫、頸部瘀傷、左肘挫傷、左膝紅腫、左食指撕裂傷，負傷使出大外割將蕭男摔倒，壓制在地。

圍觀民眾忙著拿手機錄影，直到林秉毅大喊「麻煩幫我報案」，眾人大夢初醒，七手八腳電聯110，並協助林員上銬。

法官認為蕭男前科累累，多次判刑不知悔改，考量清醒後態度尚可，承認襲警，依法量刑。