超跑隨便開還很賺 藍寶堅尼開20米 3千萬被捲走

2016-08-28

〔記者李忠憲、許國楨／台中報導〕在台中、彰化經營超跑租賃的男子陳英傑，誆稱「超跑租賃有利可圖，還可免費開超跑」，吸金上億元後消失，10多名受害人憤而告詐欺等罪，因陳男被傳喚卻未到案，檢方已發佈通緝。

藉超跑租賃吸金

近10名受害人昨赴台中市議員謝志忠服務處陳情，指41歲陳男以「租賃超跑」吸金，除給予8%介紹費，投資者每月還可拿到3%至5%的分紅。

10多人被詐上億元

相較其他吸金公司動輒20%高分紅，陳男利率雖較低，但有得賺又有車可開，仍吸引較保守的投資人，卻在經營3年後突然失蹤，超跑還被拿去地下錢莊及銀行抵押借款，投資人血本無歸，憤而提告。

經營貿易公司的廖姓老闆說，他投資3030萬元，分紅500多萬元，但迄今只駕駛過藍寶堅尼20公尺、瑪莎拉蒂2天、賓士S63兩週。他為了節稅，還買一輛休旅車在陳男的租賃公司名下，害他背債700多萬元。

黃姓貿易公司老闆也說，他投入700多萬元，紅利僅20萬元，超跑只看過沒開過。

被告陳英傑公司的廖姓員工說，他半年前進公司，月薪2萬元，自己還投資162萬元，其中85萬元向銀行借貸，迄今僅分紅8萬多元，老闆卻不知去向。

第六警分局表示，年初接獲報案，約談陳男並依侵占、詐欺罪函送法辦。陳妻原為該公司會計，事發後離婚，還告陳男業務侵占。陳男未到案，6、7月已被台中、彰化兩地檢署發佈通緝。