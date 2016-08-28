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押解途中：警車內襲警奪槍 毒鴛鴦中彈

2016-08-28

女嫌裝吐 助男奪槍

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市大溪警分局圳頂派出所警員林彥志、李俊億，昨天下午駕巡邏車押解毒鴛鴦曾學義、陳彥森，途中2嫌假裝想吐，趁機奪走後座李員的佩槍，幸好李員即時卸下彈匣，林員開槍擊中陳女的左小腿，這才制伏2人，解除危機。

昨天下午，涉毒品案的曾學義（35歲）及女友陳彥森（41歲），被押上警車，解赴桃園地檢署，2嫌被雙手反銬在背後，曾男坐左後座，陳女坐中間，警員李俊億在右後座戒護，同僚林彥志駕車。

大溪警分局表示，警車行駛國道2號途中，2嫌不斷假裝毒癮發作，想要嘔吐，因怕吐在車內，李俊億只好將2嫌的雙手轉換到前面銬著，拿塑膠袋給2嫌嘔吐用。

槍口對警 幸無彈匣

警車從桃園交流道駛離高速公路，進入匝道彎路，車速減緩時，坐中間的陳女突然用塑膠袋套住李俊億的頭，並緊緊掐住他脖子。曾男趁李員窮於應付之際，將李員拉向自己，壓下李的身體，使他露出右側的佩槍，並動手奪槍。李員雖被套住頭，但身體感覺有人奪槍，遂伸手護槍，雖無法護住仍遭曾男奪走，但在拉扯混亂中，李員機警按下彈匣卡榫，使彈匣卸落，掉在後座的踏墊。

曾男沒察覺奪到空槍，將槍口指向正在開車的林彥志，命令開下匝道後停車，讓他和女友走，但李員隨即反撲，和曾男爭奪警槍，陳女則抓傷林彥志，林員緊急停車在路旁並熄火。

因左後車門的安全鎖已扣上，無法從外面開車門，但林彥志在駕駛座無法回身應付，遂跨過排檔桿，移位到副駕駛座，面向後座喝斥2嫌住手，但2嫌竟踹壞駕駛座後方的隔離板，試圖爬到駕駛座奪車，林員見情況緊急，掏出警槍，一發擊傷陳女的左小腿，控制住場面，2警隨即合力制伏曾男，並通報警力支援。

改奪警車 女嫌中槍

陳女中彈，痛得呻吟叫苦，曾男踹破隔離板時腳被割傷，救護車將2嫌送醫，都無生命危險；但除了原本的毒品罪，又多犯妨害公務罪。至於2警，李俊億斷裂1顆上門牙，頸部和雙手有多處被抓傷，林彥志的雙手和右眼也遭抓傷，幸好無大礙。

媒體詢問案情時，警方一度三緘其口，被質疑是否因「兩警押兩嫌」違反規定才意圖遮掩？警方解釋，依「解送人犯辦法」第5條規定，解送2名以下人犯，派遣解送員警2人；解送3人（含3人）以上，每增加2名人犯，得加派1名員警，一切符合規定。

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  • 警員李俊億脖子與手上有許多抓痕。（記者周敏鴻攝）

    警員李俊億脖子與手上有許多抓痕。（記者周敏鴻攝）

  • 襲警奪槍案發生後，大批警力趕抵支援。（記者周敏鴻翻攝）

    襲警奪槍案發生後，大批警力趕抵支援。（記者周敏鴻翻攝）

  • 曾男被警壓制在地。（記者周敏鴻翻攝）

    曾男被警壓制在地。（記者周敏鴻翻攝）

  • 陳女左小腿中彈受傷。（記者周敏鴻翻攝）

    陳女左小腿中彈受傷。（記者周敏鴻翻攝）

  • 警車隔離板被踹壞。（記者周敏鴻翻攝）

    警車隔離板被踹壞。（記者周敏鴻翻攝）

  • 雙警押解遇襲

    雙警押解遇襲

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