這家律師所 都是檢察長

2016-08-26

〔記者楊國文／台北報導〕前高檢署檢察長陳守煌日前退休，找來前特偵組主任陳雲南等司法大咖組成「檢察長級」的律師事務所，昨日開幕冠蓋雲集，本身是虔誠基督徒的陳守煌說，該事務所不以訴訟輸贏為唯一目標，更以追求訴訟最高的願景「圓滿」為念，不論是親人、夫妻、好友間，能尋求「一笑泯恩仇」的結局。

陳守煌擔任所長的「平安恩慈」國際法律事務所，有近百坪，位北平東路近行政院，昨開幕賀客盈門，重量級來賓包括立委王金平、檢察總長顏大和、前法務部長曾勇夫、前司法院副院長城仲模等人，不克出席的法務部長邱太三、台新金控董事長吳東亮也贈送花籃祝賀。