挾老闆貨車討工資 男犯強制未遂罪被起訴

2019-02-11 11:12

〔記者吳昇儒／基隆報導〕新北市一名吳姓男子因不滿蔡姓雇主積欠工資，去年6月16日竟將老闆的小貨車開走，揚言要雇主支付積欠工資才願將車歸還。雇主氣憤之下，報警處理。警方介入後，吳男才供出車輛停放位置，讓員警循線找回。基隆地檢署近日偵結，依強制未遂罪將吳男起訴。

檢警調查，從事三輪車拼裝工作的蔡男去年5月因缺人手，找來吳男幫忙，並將自己的小貨車提供給他在工作上使用。但雙方因為工資問題，引發糾紛，吳男竟於同年6月4日將車開走。

蔡男在同年月13至14日兩天，撥打電話要求吳男返還車輛，但他卻宣稱要雇主先給付積欠的工資才要將車開回。蔡男只好向警求助，請警方與吳男聯繫。

吳男接到警員撥打的電話後，供出車輛停放在基隆市某處；到案時向警方宣稱只是要讓雇主支付積欠的工資，否認觸犯強制罪。

檢察官偵訊後認為，縱使蔡男積欠吳男工資，除依法強制執行其財產外，仍有其還款的方式與自由，吳男不應該用此方式強迫蔡男給付工資；認定吳男有以強暴脅迫使人行無義務之事未遂罪嫌，依法將他起訴。

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