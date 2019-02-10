2700萬藍寶堅尼自撞安全島車頭全毀 駕駛：「恍神」

一輛紅色藍寶堅尼Lamborghini Aventador S，今天上午行經新北市萬里區加投路時，失控自撞安全島，安全氣囊爆開。（擷取自「北海岸全民聯盟公社」）

2019-02-10 14:05

〔記者林嘉東／新北報導〕一輛紅色藍寶堅尼Lamborghini Aventador S，今天上午行經新北市萬里區加投路時，疑因天雨路滑，失控自撞安全島，車頭全毀，安全氣囊爆開。陳姓駕駛面對警方關切，只淡淡說：「我一時恍神！」

新北市警局大鵬派出所副所長吳家銘指出，派出所同仁今天上午9點獲報趕往處理。

警方調查，開著超跑的駕駛為年約30歲的陳姓男子，今天上午載著女性友人由新北市萬里區開往金山途中，才過了新北市萬里區大鵬派出所沒多久就在加投路191號，失控自撞安全島，車頭全毀，安全氣囊爆開。

大鵬派出所警員獲報趕抵時，陳姓男子面色凝重，忙著打手機聯絡拖吊車前來處理；獲報趕抵的警員等陳男聯絡好拖吊車後，隨即替陳員酒測，酒測值為0。

大鵬派出所副所長吳家銘指出，今天上午萬里雨勢不斷，陳的車可能因路面濕滑，才會失控自撞中央分隔島。

陳面對同仁為何失控自撞安全島，只淡淡說：「我一時恍神！」就不再多說，身旁的女性友人也不發一語，等拖吊車前來拖吊。

吳家銘說，這輛紅色藍寶堅尼為市價台幣2700萬元起跳紅色藍寶堅尼Lamborghini Aventador S（綽號：牛王）。

一輛紅色藍寶堅尼Lamborghini Aventador S，今天上午行經新北市萬里區加投路時，失控自撞安全島，安全氣囊爆開。（擷取自「北海岸全民聯盟公社」）

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